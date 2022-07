Sanierung Zuger Stadtrat verteidigt die Leerkündigungen an der St.-Johannes-Strasse 23 Fällt in einem Gespräch das Thema Wohnen, dann verändert sich bei vielen Zugerinnen und Zugern die Stimmlage. Die einen reden dem freien Markt das Wort, die anderen rufen nach dem Staat. Was dabei herauskommt: eine erwartbare Antwort. Marco Morosoli 03.07.2022, 14.40 Uhr

Bis Ende März 2023 müssen die Mieter hier ausziehen. Bild: Maria Schmid (Zug, 1. Juli 2022)

Wohnungsnot in Städten ist ein weltumspannendes Phänomen. Das trifft auf Stockholm ebenso zu wie auf Los Angeles. Nur in Wien soll alles besser sein, denn dort gehören viele Wohnungen gleich dem Staat. In der Stadt wie im ganzen Kanton Zug gilt schon lange die Devise: Wer eine Wohnung hat, der versucht, sie mit Kräften zu halten. All das geschieht im Stillen.

Der Aufschrei ist garantiert, wenn eine Liegenschaft, hier ist die Rede von der St.-Johannes-Strasse 23 in der Stadt Zug, umfassend zu sanieren ist. Hier verlieren 30 Mietparteien ihre Bleibe. Der Sachverhalt ist noch einen Dreh komplizierter, wenn das Gebäude zum Portfolio der Pensionskasse der Stadt Zug gehört. Das verhilft dem Vorgang zu Publizität, einhergehend mit politischem Wirken.

Rückkehr nach Sanierung möglich

Beim Fall St.-Johannes-Strasse 23 haben SP-Vertreter im Grossen Gemeinderat der Stadt, kurz nachdem der Fall in die Öffentlichkeit kam, eine Interpellation eingereicht. Das geschah am 7. Mai. Jetzt liegt die umfassende Antwort des Stadtrats vor.

Im Aussand befinden sich weitere Dokumente, aus denen hervorgeht, dass die 30 Mietparteien nach getaner Arbeit wieder in das 15 Stockwerke hohe Haus zurückehren könnten. Die Bauzeit, die ebenfalls sehr detailliert Aufnahme in die Antworten des Stadtrats gefunden hat, betrage rund neun Monate.

Im Weiteren wird den Mietenden mitgeteilt, welche Gebäudeteile zu ersetzten sind. Ein Gutachten gibt den Antworten des Stadtrats noch mehr Gewicht. In diesem Papier stehe, so der Stadtrat, dass «die Pensionskasse der Stadt Zug dringend handeln muss». Eine umfassende Sanierung bezüglich der Statik wie auch des Brandschutzes tue not.

Auch mangelhaft seien beim 54-jährigen Hochhaus auch Normen im Bereich der Erdbebensicherheit und der Windlast. Ebenso erwähnt der Stadtrat noch vorhandene Bodenbeläge, die brennbar seien. Ob allenfalls auch verbauter Asbest bei der Baute auftaucht?

Bis 31. März 2023 ausziehen

Wie es sich gehöre, sei die Bauherrschaft mit den Mietparteien pfleglich umgegangen. Diese können den Mietvertrag mit einer einmonatigen Kündigungsfrist auflösen. Ziel ist es, dass alle derzeit dort wohnenden Menschen bis am 31. März 2023 ihre Wohnung verlassen haben.

Im Vorfeld des Vorgangs bot die Pensionskasse den Mietparteien ein Gespräch an. Da viele Personen schon lange in diesem Hochhaus der ersten Stunde wohnen, kam die Bauherrschaft den Parteien dergestalt entgegen, dass sie Hilfe beim Suchen nach Anschlusslösungen bot.

Mehr noch, der Stadtrat erwähnt in seiner Interpellationsantwort auch noch, dass die gewesenen Mieter nach der Sanierung auch wieder die potenziell neuen Mieter sein können. Dieses Modell hätte die Hälfte der jetzt dort wohnenden Menschen als für sie praktikabel erachtet.

Heute 1280, nach der Sanierung 2166 Franken

Sanierungen haben – wenig überraschend – zur Folge, dass hinterher alles teurer wird. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung koste aktuell an der vorerwähnten Liegenschaft im Durchschnitt 1280 Franken netto. Eine rundum sanierte Wohnung gleicher Grösse beziffert der Stadtrat auf 2166 Franken. Ausreisser nach oben und unten inklusive.

Die Bauherrschaft will jedoch Rückkehrern etwas entgegenkommen und verspricht «vergünstigte Konditionen». Den Aufschlag von im Durchschnitt 58 Prozent gesteht auch der Stadtrat ein. Und dies bei einer Sanierung und nicht einem Neubau. Der Stadtrat erwähnt schliesslich, dass die Baute nicht in einem Bereich liege, in dem preisgünstiges Wohnen vorgesehen ist. Die Baubewilligung soll Anfang 2023 vorliegen.