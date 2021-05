Sanierungsprojekt 1,5 Millionen Schüsse von 107 Ausgaben des Morgartenschiessens werden abtransportiert Der Zielhang des historischen Morgartenschiessens wird saniert und eine neue Kugelfanganlage eingebaut. Die Verantwortlichen leisten damit auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Carmen Rogenmoser 01.05.2021, 05.00 Uhr

Erwin Barmettler (links) und Urs Hürlimann (rechts) von der Morgartenkommission besprechen die Sanierungspläne mit Geologe Simon Werthmüller. Bilder: Maria Schmid (Morgarten, 26. April 2021)

Ein grosser Muldenkipper bringt Ladung um Ladung von Erde den steilen Weg vom Zielhang des Morgartenschiessens auf den Zwischenlagerplatz im Gebiet Hessenen in Morgarten. Zwischen 12 und 14 Tonnen Material sind es pro Fahrt. Abgeladen wird auf zwei Haufen: der eine ist für Aushub, der noch deponierbar ist. Das Material des anderen Haufens kann hingegen nicht einfach so deponiert werden. Es handelt sich um Erde voller Bleimunition. Diese muss zuerst durch eine Bodenwaschanlage, in der die Geschossfragmente aussortiert werden.

Die gröberen Komponenten dieser Erde, Steine etwa, können für die Betonproduktion verwendet werden. Das bleihaltige Feinmaterial aber muss in eine Sonderdeponie. «Es ist ein sehr aufwendiger Prozess», erklärt Simon Werthmüller. Der Geologe ist als Altlastenfachmann für die Sanierung des Schiessstandes zuständig.

Der bleihaltige Untergrund wird im Zwischenlagerplatz sortiert.

Der Untergrund im Zielhang des 300-Meter-Schiessens, das traditionell am 15. November stattfindet, wird zum ersten Mal so gründlich abgetragen. 1912 fand die erste Ausgabe statt. Rund 1,5 Millionen Schüsse – und damit etwa 11,6 Tonnen Blei – sind seither in der Umgebung der 70 Zielscheiben gelandet. Der Grund für diese nun stattfindenden umfassenden Bauarbeiten ist die Altlasten-Verordnung des Bundes. Diese besagt, dass nach 2020 nicht mehr in den Boden geschossen werden darf. Für historische Anlässe bleibt aber mehr Zeit:

«Rechtlich betrachtet müssen die historischen Schiessen noch nicht saniert werden. Das gilt erst nach der Aufgabe des Feldschiessens»,

führt Werthmüller aus. Daher erfolge die Dekontamination und der Einbau der Kugelfangsysteme durch die Morgartenkommission auf freiwilliger Basis.

«Mit der Sanierung leisten wir einerseits einen Beitrag zum Umweltschutz und sichern andererseits die Weiterführung des Schiessanlasses», führt Urs Hürlimann, alt Regierungsrat und Präsident der Morgartenkommission, die für die Organisation des Morgartenschiessens verantwortlich ist, aus. Die Vereinigung habe es sich beim Entscheid zur Sanierung nicht leicht gemacht, führt er weiter aus: «Das Schiessen findet ja nur einmal im Jahr statt. Trotzdem ist der Entscheid richtig», so Hürlimann. «Gemäss Altlastenverordnung ist ein hohes Schadstoffpotenzial vorhanden und der massgebende Konzentrationswert von 2000 Milligramm Blei pro Kilogramm wird im Boden überschritten», sagt Fachmann Werthmüller. Dies führe zu einer Sanierungsbedürftigkeit des Standortes.

Grabarbeiten und Abfuhr der kontaminierten Erde im Zielhang. Links sind die beiden Spuren für den Einbau der Kugelfangkästen erkennbar.

Bund und Kanton beteiligen sich finanziell

Rund 1,2 Millionen Franken kostet die Sanierung insgesamt. Dabei ist das Projekt in zwei Bereiche geteilt: einerseits die Sanierung des Zielhangs, und andererseits der Einbau einer neuen Kugelfanganlage. Für den ersten Teil, dessen Arbeiten eben abgeschlossen werden, wird mit einem Betrag in der Höhe von 585'000 Franken gerechnet. Das kann mit dem Beitrag vom Bund, der für jede Zielscheibe 8000 Franken rechnet, gedeckt werden. Voraussetzung ist, dass mit der Sanierung bis im November 2021 begonnen wird.

«Eine so aufwendige Sanierung macht aber nur Sinn, wenn auch eine Kugelfanganlage installiert wird, damit sichergestellt werden kann, dass das Erdreich nicht erneut mit Munitionsresten verunreinigt wird»,

erklärt Erwin Barmettler von der Morgartenkommission. Er ist für das Projekt verantwortlich. Die Kugelfanganlage und deren Installation kostet rund 615'000 Franken. Der Bund übernimmt davon rund 40 Prozent. Einen weiteren Teil steuert der Verein aus Eigenmitteln dazu. Der Rest, rund 315'000 Franken, wird aus dem kantonalen Lotteriefonds beglichen.

Oben beim Scheibenstand angekommen, zeigt sich das Ausmass der Arbeiten: Ein grosser Bagger befüllt den Muldenkipper nach und nach. Ein Geologe hat ein Gerät in der Hand, mit dem er den Bleigehalt im Boden messen kann. «Er kann den Baggerführer anweisen, wie tief er die Erde abtragen muss und auf welchen Haufen diese kommt», erklärt Simon Werthmüller. Als Nächstes werden etwas breitere Wege entlang der zwei Reihen Scheiben gebaut. Die bisherigen Scheiben allerdings sind Geschichte. An ihre Stelle kommen fest installierte Scheibenkästen, die die Munition direkt auffangen können. Um der kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission entgegenzukommen aber mit abklappbaren Blenden.

Der Geologe misst den Bleigehalt im Boden.

Diese Munition wird dann mit einer Art Staubsauger abgesogen und kann direkt entsorgt werden. «Diese Kästen sind in dieser Form bei einem historischen Schiessen in der Schweiz einmalig», sagt Barmettler. Beibehalten wird allerdings die Tradition der Zeiger – dass nach jedem Schuss der Treffer also von Hand gezeigt werden muss. «Eine elektronische Anzeige hätte sich finanziell nicht gelohnt, sie würde ja nur einmal im Jahr gebraucht», führt der Projektverantwortliche aus.

Im nächsten Schritt werden nun die Rohre für die Scheibenkästen gebohrt und diese dann installiert. Ende August sollten die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Damit bleibt genug Zeit, bis die neuen Kästen am 15. November dann hoffentlich eingeweiht werden können.