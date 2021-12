Satanismus Zuger Politiker Thomas Werner in der Kritik: «Die Aussage war im Kontext unglücklich» Der Unterägerer SVP-Kantonsrat arbeitet als Abteilungsleiter Kinderschutz bei der Zürcher Stadtpolizei. Nun muss er sich wegen Aussagen in einem Film des SRF über satanistische Kulte in der Schweiz rechtfertigen. Harry Ziegler 17.12.2021, 16.13 Uhr

Der Blick titelte: «Psychiatrische Klinik Littenheid stellt Oberarzt frei. Satanische Rituale in der Schweiz, bei denen Babys getötet werden? Das klingt nach haarsträubendem Unsinn. Und ist es auch. Trotzdem glauben einige daran. Darunter auch Lehrer, ein Oberarzt und ein Polizist, wie ein SRF-DOK zeigt. Für den Arzt hat dies nun Konsequenzen.»

Thomas Werner. Bild: PD

Mittendrin: SVP-Kantonsrat, SVP-Kantonalpräsident, Kandidat für den Unterägerer Gemeinderat und Polizist Thomas Werner. Er leitet die Abteilung Kinderschutz bei der Stadtpolizei Zürich und hat sich für die SRF-Sendung, wie andere Fachleute auch, als Interviewpartner zur Verfügung gestellt. Während der Oberarzt aus der Ostschweiz wegen seiner Aussagen mittlerweile freigestellt wurde, wird Werners Auftritt für ihn ohne Konsequenzen bleiben.

Werner ist gemäss SRF auch in einem umstrittenen Film eines Vereins aufgetreten, der sich gegen rituellen Missbrauch und organisierte Gewalt engagiert. Weiter hat Werner gegenüber SRF gesagt, er sei aufgrund seiner Erfahrung überzeugt, dass es heute in der Schweiz Fälle von satanistischer ritueller Gewalt gebe. Er sagte aber auch, dass in der Schweiz bis heute keine gemeldeten Fälle derartiger Gewalt nachgewiesen werden konnten.

Thomas Werner beantwortete keine Fragen unserer Zeitung und verwies an die Medienstelle der Zürcher Stadtpolizei. Diese schreibt: «Thomas Werner bezog sich bei seiner Antwort generell auf organisierte Misshandlung von Kindern. Die Aussage war im Kontext unglücklich. Vom Film ‹Parallelwelten›, der in der Dok ebenfalls Thema ist, und in dem Thomas Werner vorkommt, distanzieren wir uns klar. Wir gehen jeder Anzeige nach. Dabei müssen wir sowohl Belastendes als auch Entlastendes sammeln. Bisher gab es aber nie Beweise für satanistische Kindsmisshandlung in Zürich. Konsequenzen hat Herr Werner selbstverständlich keine zu befürchten.»