Leserbrief Saufgelage in den Zügen Zur Einhaltung der Maskentragepflicht im öffentlichen Verkehr 02.02.2021, 15.07 Uhr

Verbote über Verbote haben uns BAG und Bundesrat auferlegt. Nur ein Ess- und Trinkverbot in Bahnen und Postautos kommt für sie explizit und expressis verbis nicht in Frage. Dies wurde in der Hauptausgabe der Tageschau auf SRF in einem mehrminütigen Beitrag gezeigt, wohl als Anleitung, wie man ohne Maskentragen das korrekte Verhalten umgehen kann. Dies, obwohl sich Klagen häufen über Trinkgelage aus den Clubs vertriebener Jugendlicher, ebenso wie über stundenlanges Knabbern an einem Sandwich etwas älterer Semester.

Die mit Alkohol ausgerüsteten Jugendlichen wollen sich das Feiern nicht nehmen lassen, die nicht mehr ganz so Jungen sich dem Maskentragen entziehen. Es ist ja rührend, wenn das BAG befürchtet, es könnte jemand während einer stündigen Bahnfahrt verhungern oder gar verdursten. Ist BAG und Bundesrat nun der gesunde Menschenverstand vollkommen abhandengekommen? Oder unterschätzen wir nur ihre Schläue: Wollen sie eventuell in arglistiger Raffinesse durch die wenigen Schlawiner in den Zügen die Mehrheit der korrekten Fahrgäste aus dem ÖV vertreiben, um so die angestrebte Einschränkung der Mobilität zu erreichen? Honni soit, qui mal y pense!

Heinz Sennrich, Steinhausen