Vereine/Verbände Saumweg wieder aktiviert Eine Säumergruppe machte sich auf den historischen Weg von Horgen nach Zug. Für den Gaur:Ueli Berger 03.11.2021, 16.03 Uhr

Säumer und Pferde am Ziel beim Schwanenplatz in der Unteraltstadt. Bild: PD

In Horgen wurde die Gruppe gebührend verabschiedet und mit guten Wünschen auf den beschwerlichen Weg geschickt. Die Säumer und ihre vollbepackten Pferde hatten vorerst die steile Rampe auf den Horgenberg zu bewältigen, dann folgte der Weg über die Hochebene zum Hirzelpass und hinunter nach Sihlbrugg, von wo der zugerische Teil des Saumpfades via Baar über Inwil nach Zug führte. In der Unteraltstadt, notabene beim 1575 erbaute Zustgebäude, wurden die Säumer kurz nach 17 Uhr standesgemäss vom Grossen, Allmächtigen und Unüberwindlichen Rat von Zug (Gaur), vertreten durch Ehrenreichsstatthalter Ueli Berger und Reichsfrau Ida Maria Berger, empfangen.

Im Gegensatz zu früheren Zeiten mussten die Säumer weder am Zytturm (Warenzoll) noch bei der Sust (Transitzoll) Gebühren an die Stadt entrichten. Im Gegenteil: Sie wurden mit Speis und Trank verköstigt und Säumer und Pferde waren froh, glücklich am Ziel ihres Weges angekommen zu sein.