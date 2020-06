Reportage SBB-Grossprojekt im Kanton Zug:

Ein Augenschein auf der längsten Baustelle der Schweiz Ab Mitte Dezember 2020 sollen am Zugersee-Ostufer wieder Züge rollen. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, den die Verantwortlichen nach eigenen Angaben gewinnen werden. Dafür braucht es genaue Absprachen und eine perfekte Planung. Marco Morosoli 22.06.2020, 17.04 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Mit Abbruchgut beladene Lastwagen sind in den letzten Tagen regelmässig auf dem Stadtbahnviadukt im Herzen Zugs zu sehen. Und das, obwohl die Hochbahn seit 123 Jahren für schienengebundene Fahrzeuge reserviert ist. Realisiert der Zuger Baudirektor Florian Weber etwa einen Stadttunnel durch die Hintertür?

Mitnichten. Alles hat hier seine Ordnung. Die Schwertransporter bringen Schutt weg, welcher auf der gegenwärtig mit 15 Kilometer längsten Baustelle der Schweiz anfällt. Derzeit stammt dieser Abraum von Bauarbeitern, welche die seitlichen Natursteinaufbordungen abtragen. «Dadurch schaffen wir Raum für einen neuen Schottertrog, in dem später die Fahrbahn zu liegen kommt», sagt Rolf Schwarb, SBB Gesamtprojektleiter. Die Gesamtkosten für das Projekt Infrastrukturmassnahmen Zugersee Ost betragen rund 200 Millionen Franken.

Um keine Zeit zu verlieren – ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember sollen von Zug aus wieder Züge in den Süden rollen – hat ein anderer Bautrupp diese vorgefertigten Betonelemente bereits auf einer Bahnhofsfläche südlich des Ökihofs der Stadt Zug platziert. Von dort erfolgt dann deren Transport auf der Schiene bis zum Einbauort auf dem Viadukt. Um dies zu bewerkstelligen, müssen wiederum die Bauarbeiten der von der Stadt Zug neu beauftragten Personenunterführung bei der Brücke über die Gotthardstrasse so weit abgeschlossen sein, damit provisorische Gleisroste für den Schienenkran darüber verlegt werden können (siehe Box).

Bei der Gotthardstrasse wird es eine neue Unterführung geben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2020)

Holz, Beton und Stahl in Gebrauch

Das Fundament des Fahrwegs folgt einem eisernen Prinzip. Der Unterbau besteht heutzutage aus der Fundationsschicht mit einem frostsicheren Kiessandgemisch und einer bituminösen Sperrschicht, oder alternativ durch eine Planumsschutzschicht aus Kiessand. Die nächste Lage bildet der Schotter, der ebenso gewisse Qualitätskriterien erfüllen muss. Auf dieses lose Material kommen dann die Schwellen wie auch die Schienen zu liegen. Die für die SBB hergestellten Normschienen können bis zu 120 Meter lang sein. Die SBB setzen aber auch vorkonditionierte Gleisroste ein, bei diesen sind die Schwellen bereits mit den Schienen verschraubt. In Gebrauch sind Holzschwellen (30 Jahre), Betonschwellen (40 Jahre) und Stahlschwellen (bis zu 60 Jahren). Es gilt die Faustregel, dass der Schotter rund alle 40 Jahre auszutauschen ist. Da drängt sich der Einsatz von Betonschwellen gerade auf, da die Wartungsintervalle der Schienen und des Schotters deckungsgleich sind. Bezüglich Austausch von Schienen, Weichen und Schotter spielt zudem die Intensität der Nutzung eine grosse Rolle. Vor zehn Jahren haben die SBB 44 Prozent Betonschwellen verbaut. Die Holzschwellen erreichen eine Häufigkeit von 35 bis 38 Prozent. Der Rest der Schienen liegt auf Stahlschwellen. Nachdem die Fahrbahn mit allem Drum und Dran gelegt ist, kommt noch eine sogenannte Stopfmaschine zum Einsatz. Vereinfacht gesagt, schiebt diese den Schotter unter die Schwellen und rückt dadurch die Gleisanlage in die erforderliche geometrische Lage.

Solche Abhängigkeiten, wie zwischen den vorerwähnte Teilprojekten, sind beim Vorhaben Zugersee Ost der SBB Alltag. «Wir schaffen das», gibt sich der Zuger Stadtingenieur Jascha Hager optimistisch.

Vorgefertigte Teile geben auf dem Viadukt die Richtung vor

Die Trogelemente haben Übermass und sind mit einem Gewicht von 23 Tonnen zudem sehr schwer, wie Rolf Schwarb erzählt. Um die Einzelelemente auf dem nördlichen und südlichen Stadtbahnviadukt zu versetzen, rechnet Schwarb mit einer Arbeitszeit von rund drei Wochen. Starten sollen diese Arbeiten Ende Juni. Es sind insgesamt rund 60 solcher Trogbauteile zu verlegen. Ebenfalls muss ein anderer Bautrupp, der mit dem Sandstrahlen der bestehenden Bahnbrücke über der Gotthardstrasse beschäftigt ist, Gas geben. Dank der folgenden neuen Beschichtung kann die Lebensdauer der Eisenkonstruktion der damals von der Gotthardbahn gebauten Brücke noch einmal markant verlängert werden. Rolf Schwarb wagt eine Prognose:

«Die Auffrischung macht die Brücke

um weitere 50 Jahre nutzbar.»

Dabei ist diese Überführung aus dem Jahr 1897 aber dennoch kein Exot in der Schweizer Eisenbahnlandschaft. Im 2013 erschienenen Buch «Schweizer Bahnbrücken» ist zu lesen: «Rund tausend Brücken in der Schweiz sind mehr als hundert Jahre alt.» Die Natursteinbögen des insgesamt 255 Meter langen Zuger Stadtbahnviaduktes renovieren die SBB denn auch nur sanft mittels einer Fugensanierung, um dessen Charakter zu erhalten. Auch die Stadt Zug ist vom Amt für Denkmalschutz des Kantons Zug bei ihrem Projekt für eine Personenunterführung an der Gotthardstrasse damit beauftragt worden, den ehemaligen Zustand so weit als möglich herzurichten.

Das Viadukt gibt es ausser in Zug nur noch in Zürich, Grenchen und Schaffhausen zu sehen. Bild: Maria Schmid (Zug, 7. April 2020)

Das Zuger Stadtbahnviadukt ist dabei ein Kleinod. Weitere Bauten dieser Art finden sich nur in Zürich, Grenchen und in Schaffhausen. Den historischen Wert dieses steinernen Zeugnisses aus dem vorletzten Jahrhundert scheint mittlerweile auch die Stadt Zug erkannt zu haben. Sie will, wie Jascha Hager erzählt, ein Lichtkonzept für das Stadtbahnviadukt erarbeiten.

Auch der Tunnel beim Postplatz braucht eine Generalüberholung

Ein anderer Bautrupp ist derzeit im Tunnel beim Postplatz an der Arbeit. Dieser 585 Meter lange Tunnel hatten die SBB bereits zwischen 1991 und 1994 umfassend saniert. «Er ist bereits damals hergerichtet worden, dass er über ein Lichtraumprofil für Doppelstockzüge verfügt», sagt der SBB-Projektleiter Rolf Schwarb. Dabei betonen SBB-Vertreter immer wieder, dass das Lichtraumprofil für Doppelstockzüge und ein solches für Güterzüge (Vier-Meter-Korridor) nicht deckungsgleich seien. Güterzüge sollen auch weiterhin nur am Westufer des Zugersees geführt werden.

Im Stadttunnel wird im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2020)

Wie Rolf Schwarb festhält, müsse der Stadttunnel nach 30 Jahren aufgrund von genaueren Neuvermessungen an bestimmten Stellen nachgebessert werden. Im Bereich der Mergelschicht, mittig des Tunnels, verstärken Bauarbeiter derzeit das Tunnelgewölbe. Diese Arbeiten laufen wegen der coronabedingten Verzögerungen im Zweischichtbetrieb.

Auch andernorts, auf der Höhe des alten Kantonsspitals, klaffen an der SBB-Strecke noch Lücken. In Zusammenarbeit mit der Stadt Zug wird die Brücke über die Mänibachstrasse neu gebaut. «Eine solche Überbrückung führen wir heute mit einem schlichten Betonbau aus», sagt Rolf Schwarb. Die Zeiten der kunstvollen Eisenkonstruktionen sind vorbei. Die Zweckmässigkeit und Dauerhaftigkeit stehen im Vordergrund. Dabei betont Schwarb, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt Zug sehr gut funktioniert.

Lukas Arnold ist einer von rund 200 Arbeitern, die das Projekt Zugersee Ost umsetzen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2020)

Das Ziel des Projekts, für das derzeit rund 200 Arbeiter im Einsatz sind, ist eine umfassende Ertüchtigung der SBB-Strecke. Es werden über 80 Ingenieurbauten instand gesetzt oder Ersatzbauten erstellt. Im Bereich des Doppelspurausbaus in Walchwil werden mit Ausnahme des bestehenden Sagenbachviaduktes alle Kunstbauten neu gebaut.

Die Fahrbahn zwischen Oberwil bis Arth-Goldau wird mit einer Fundationsschicht aus Kiessand und einer darüberliegenden, bituminösen Sperrschicht neu aufgebaut. Auf dieser Basis wird der Oberbau, bestehend aus Schotter, Schwelle und Schienen, erstellt. Hingegen kommt zwischen Zug bis Oberwil eine sogenannte Oberbauerneuerung zum Einsatz. Da die vor einiger Zeit eingebaute, sogenannte Planumsschutzschicht weiterhin in gutem Zustand ist, wird lediglich die Fahrbahn (Schotter, Schwelle, Schienen) ersetzt. Schwellen und Schienen kommen hier vormontiert als sogenannte Gleisroste, bei welchen die normierten Schienen im Abstand von 1,435 Meter bereits auf den passenden Schwellen festgemacht sind, zum Einsatz.

Beim Bahnhof Zug endet das Gleis in Richtung Arth-Goldau derzeit. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Juni 2020)

Nicht alles auf der Strecke wird neu sein

Ausnahme ist der Zuger Stadttunnel, bei welchem nur ein Schienenwechsel vollzogen wird, denn die restlichen Komponenten sind weiterhin noch nutzbar. Wie der SBB-Projektleiter Rolf Schwarb erklärt, ist somit auch die gesamte Fahrbahn zur Übernahme ihrer Funktion für den nächsten Lebensabschnitt bereit. Der bestehende Fahrdraht wie auch die Fahrleitungsmasten sollen nach Möglichkeit, bis auf die 1,7 Kilometer verlängerte Doppelspur am Nordkopf des Bahnhofs in Walchwil, weiter Verwendung finden.

Auch bei der Signaltechnik halten die SBB, wie der Zugersee-Ost-Projektleiter erklärt, am Zustand vor der Sperre im Juni 2019 fest: Demgemäss bremst ein Zug ab, der ein rotes Signal überfahren hat. Das entspreche, so Schwarb, dem «schweizweiten Standard». Bis wieder Züge fahren, warten aber auf den SBB-Projektleiter Rolf Schwarb und die Spezialisten auf dem Bauplatz noch harte Tage. Fertig ist alles erst, wenn die Fahrstrasse verbaut ist.