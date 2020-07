Leserbrief Schade, lässt sich der Regierungsrat vereinnahmen «Strommangel als grosses Risiko», Ausgabe vom 8. Juli 17.07.2020, 13.39 Uhr

Jetzt mit aller Kraft die Sonne und den Wind zur Stromproduktion nützen, heisst es in diesem Artikel. Interessant, was die AVES, die Aktion für vernünftige Energiepolitik, zu berichten hat. Wenn das so ist, dann müssen wir jetzt sofort mit voller Kraft auf die Stromproduktion mit Sonne und Wind setzen. Letzterer liefert auch nachts und vor allem im Winter Energie.