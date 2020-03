Kolumne Schamanische Heilung Ein Kantonsschüler über die Heilungsmethoden der «mystischen Dschungel-Männer». 09.03.2020, 05.00 Uhr

Levente Din (18), Zug

Schamanen: Sind das nicht die alten, verrückten Dschungel-Magier aus den Filmen? Das dachte ich lange Zeit. Doch irgendwann wurde ich neugierig. Unsere «Lösungen» für die heutigen Probleme und die typischen Antworten auf existenzielle Fragen haben mir einfach nicht gereicht. Viele Menschen aus meiner Generation sind unzufrieden. Deshalb interessieren sich immer mehr Leute für alternative schamanische Heilmethoden. Ich jedenfalls wollte erfahren, was diese mystischen «Dschungel-Männer» eigentlich so machen. Ich fing an zu recherchieren.