Schelm-Musical und Blindenparcours bei der Sonderschule Sonnenberg

Vor 94 Jahren, im Oktober 1925, wurde der Sonnenberg von Franziskanerinnen des Baldegger Klosters gegründet. Sie nämlich teilten das Anliegen von Professor Jost Troxler, welcher 1906 den Blindenvorsorgeverein Innerschweiz gründete, dass blinde Kinder der Deutschschweiz eine angemessene Schulbildung erhalten sollen. Fast ein Jahrhundert lang wirkten die «Baldegger Schwestern» im Sonnenberg, prägten ihn, entwickelten ihn weiter und sorgten mit unermüdlichem Einsatz für die Bildung und das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schülern, teilt die Schule mit. Im Sommer 2019 verliess die letzte Baldegger Schwester den Sonnenberg. Schwester Boriska war ein halbes Jahrhundert für das heilpädagogische Schul- und Beratungszentrum tätig. Nun wendet sie sich dem Kloster Baldegg, dem Mutterhaus der Schwesterngemeinschaft, zu.

Der Direktor Thomas Dietziker unterstrich die Bedeutung des Klosters Baldegg und der Baldegger Schwestern für die Institution: «94 Jahre lang haben Baldegger Schwestern den Sonnenberg in Fribourg und ab 1981 in Baar geprägt mit Empathie und Hingabe, mit Fachlichkeit, einem immensen Einsatz und Innovationskraft. Lange haben wir uns nicht vorstellen können, dass die Zeit der Baldegger Schwestern hier im Sonnenberg einmal endet. Nun ist es aber soweit. Was bleibt sind Spuren, Momente des Vermissens, viele Erinnerungen und grosse Dankbarkeit.» In einem Bilderbogen, begleitet von den Klängen des Pianos, wurden Erinnerungen und dazugehörige Emotionen an das Wirken der Baldegger Schwestern wach. Zwei Ehemalige würdigten Schwester Boriska nach dem berührenden Bilderbogen. Sie bedankten sich von ganzem Herzen für die geleistete Arbeit und aufgewendete Zeit der Baldegger Schwestern.

Drr Regierungsrat Andreas Hostettler unterstrich in seinem Grusswort ebenfalls die Bedeutung der Baldegger Schwestern: «Wenn ich als Baarer an die Baldegger Schwestern denke, so muss ich sagen, sie haben über viele Jahre das Dorfbild geprägt - wie sie in ihren schönen Ordenskleid - ihrem perfekt geschneiderten, eleganten, zeitlosen, tiefblauen Habit - präsent waren und sich für ein lebendiges Dorfleben engagierten.» Gerichtet an die vielen anwesenden Mitarbeitenden meinte er: «Der Kanton Zug ist stolz auf die Institution Sonnenberg und er ist sich in klaren, wie anspruchsvoll der zu erfüllende Auftrag ist. Während in den Anfangszeiten der Fokus ganz auf der Betreuung von Blinden und Sehbehinderten lag - hat der Sonnenberg sein Angebot erweitert - musste er es erweitern. Diese Entwicklung war auch für die Baldegger Schwestern sicherlich nicht immer einfach. Mittlerweile ist der Sonnenberg zu einer sonderpädagogischen Dienstleistungsorganisation mutiert, die sich auch Menschen mit Mehrfachbehinderung annimmt, Menschen mit höchst komplexen physischen und psychischen Beeinträchtigungen oder Krankheitsbildern.»

Schwester Boriska Winiger erhielt die Gelegenheit, das letzte Wort zu sprechen, in welchem sie an die Tätigkeit verschiedener prägender Baldegger Schwestern für den Sonnenberg und das Blindenwesen der Schweiz erinnerte. Ihr letztes Wort «Kairos» verband Schwester Boriska mit ihrem Wunsch für die Organisation: K für die Kunst, im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen; A für das Aushalten, wenn das Umsetzen schwierig wird; I für Ideen und Innovation, wenn es gilt, den eingeschlagenen Weg zu korrigieren; R für Ruhe bewahren, hinhören, was andere meinen; O für Ordnung schaffen, wenn verschiedene Meinungen durcheinander purzeln; S für Schwestern von Baldegg, deren Herz noch lange für den Sonnenberg schlagen wird.