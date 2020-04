Scheune in Rotkreuz komplett niedergebrannt – zwölf evakuierte Personen wieder zuhause Auf dem Haldenhof in Rotkreuz stand eine Scheune in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Vanessa Varisco Aktualisiert 29.04.2020, 14.27 Uhr

Ein Inferno: Eine Scheune in Rotkreuz ist komplett niedergebrannt. Der Sachschaden ist gemäss Behörden «beträchtlich». Bild: Zuger Polizei

Der Brand am frühen Mittwochmorgen, 29. April, erforderte einen Grosseinsatz: Rund 130 Angehörige der Feuerwehren Risch, Hünenberg sowie der Stützpunktfeuerwehr Zug, das Feuerwehrinspektorat sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei kamen zum Einsatz. In der Gemeine Risch stand eine Scheune auf dem Haldenhof in Flammen. Laut einer Medienmitteilung der Zuger Polizei seien kurz vor 3 Uhr mehrere Meldungen bei der Einsatzzentrale eingegangen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand.