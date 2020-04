Grossbrand zerstört Scheune in Rotkreuz – zwölf Personen vorübergehend evakuiert Auf dem Haldenhof in Rotkreuz ist eine Scheune vollständig niedergebrannt. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. 29.04.2020, 08.11 Uhr

Ein Inferno: Eine Scheune in Rotkreuz ist komplett niedergebrannt. Der Sachschaden ist gemäss Behörden «beträchtlich». Bild: Zuger Polizei

(stp) In der Nacht auf Mittwoch kurz vor 3 Uhr sind bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei mehrere Meldungen eingegangen, wonach es beim Haldenhof in der Gemeinde Rotkreuz brenne. Dies schreibt die Zuger Polizei in einer Mitteilung.