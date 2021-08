Hintergrund Leben in Todesangst: Eine afghanische Familie aus Neuheim berichtet von ihren Erfahrungen Shairzai A.*, seine Frau Mursal und ihre drei Söhne leben seit sechs Jahren in Neuheim. Nun, da die Taliban die Macht in Afghanistan übernommen haben, fürchten sie um das Leben ihrer Angehörigen. Cornelia Bisch 25.08.2021, 19.45 Uhr

Sein Telefon sei immer auf Empfang, sagt Shairzai A. «Wenn ich sonst nichts für sie tun kann, will ich wenigstens, dass sie mich jederzeit anrufen können.» Sein älterer Bruder wohnt mit seiner sechsköpfigen Familie sowie der Mutter und dem erst 15-jährigen Bruder im Dorf Sabsang, im Distrikt Qarabagh ausserhalb Kabuls. Der 33-jährige, dreifache Vater sitzt auf dem Sofa in seiner behaglich eingerichteten Wohnung in Neuheim und zeigt Fotos von einem Familienpicknick im Garten des Elternhauses, in dem auch er selbst aufgewachsen ist. «Das ist erst sechs Monate her», sagt er bekümmert. Mit der Machtübernahme der Taliban ist so etwas undenkbar geworden. Nichts ist mehr wie zuvor. Shairzais Verwandte fürchten um ihr Leben, wagen sich nicht mehr auf die Strasse.

Mursal und Shairzai A. mit ihren drei Söhnen in ihrer Wohnung in Neuheim: Hier können die Kinder unbeschwert aufwachsen. Die Sorge um ihre Verwandten ist den Eltern aber ins Gesicht geschrieben. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 24. August 2021)

«Aber es sind ja sowieso alle Geschäfte geschlossen», wirft seine Frau Mursal resigniert ein. Wovon die Familie in den kommenden Monaten leben soll, weiss niemand. «Ich wollte meinem Bruder Geld überweisen», erzählt Shairzai A. weiter. Aber das Geld sei zurückgekommen mit der Begründung, die Banken seien geschlossen.

«Meine Mutter hat Bluthochdruck. Sie braucht Medikamente, aber es gibt keine.»

Auch wenn eines der Kinder krank werden würde, gäbe es keine Hilfe. Nachdem sie sämtliche Kontakte zu Hilfswerken, Anwälten und Privatpersonen zur Rettung der Familie angeschrieben haben, können sie selbst nur noch hoffen und beten.

Zurück in den rechtslosen Zustand

Niemand traue den Worten der Taliban, sagt Mursal A. «Wir haben ihr Regime während der 1990er-Jahre schon einmal erlebt und wissen, was das heisst.» Vor allem für die Frauen bedeute das, keine Rechte mehr zu haben, nicht mehr arbeiten zu dürfen und das Kopftuch, den Hidschab, den die Muslimin auch in der Schweiz trägt, gegen eine Ganzkörperverhüllung, die Burka, einzutauschen. «Wir gehören auch der muslimischen Religion an, aber was die Taliban darunter verstehen, ist falsch und grausam.»

Auf offener Strasse erschossen

Nicht nur die prekäre Versorgungslage macht dem jungen Paar Sorgen, sondern auch die Willkür der Taliban.

«Sie können eines Abends plötzlich vor der Tür stehen und jemanden erschiessen oder verschleppen.»

Ein solches Trauma haben die beiden kurz vor ihrer Flucht 2015 erlebt. «Mein Mann war mit seinem Bruder und deren Onkel unterwegs», erinnert sich Mursal A. Letzterer - ein einflussreicher Mann in der örtlichen Politik, der sich mit mehreren Bodyguards umgab - hatte der Familie bis dahin ein weitgehend sorgenfreies Leben ermöglicht. «Plötzlich wurde der Onkel auf offener Strasse erschossen», berichtet die junge Mutter. Sie selbst habe die Schüsse gehört und Todesängste ausgestanden, bis ihr Mann schliesslich wohlbehalten zurückgekehrt sei. «Ich war hochschwanger mit unserem zweiten Kind. Es war entsetzlich.»

Dieses Erlebnis war ausschlaggebend für die Flucht der Familie. «Meine Brüder und unsere Mutter flüchteten nach Pakistan, Mursals Familie später nach Grossbritannien und Indien, wir selbst über die Türkei nach Österreich. Weil wir dort nicht bleiben konnten, kamen wir schliesslich in die Schweiz», berichtet Shairzai A. Pakistan schickte die Flüchtlinge nach zwei Jahren zurück, Indien will die Aufenthaltsbewilligung der afghanischen Flüchtlinge ebenfalls nicht mehr verlängern.

«Meine Schwester muss zurückkehren, ausgerechnet jetzt. Das geht doch nicht»,

sagt Mursal A. bedrückt. Würden sie und ihre Familie trotz Ausweisung bleiben, werde ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung und Schulbildung verwehrt.

Die Kinder geniessen es, mit ihrem Vater unbeschwert spielen zu können. In ihrem Heimatland Afghanistan wäre das zurzeit kaum möglich. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 24. August 2021)

Angst vor dem Vergessenwerden 2019 lebten laut Amt für Statistik 195 Menschen afghanischer Herkunft im Kanton Zug. «Inzwischen dürften es einige mehr sein», vermutet Eva Wimmer vom Verein FRW Interkultureller Dialog Zug, dem viele der Einwanderer angehören. «In der Durchgangsstation Steinhausen sind kürzlich weitere Familien und junge Leute aus Afghanistan eingetroffen.» Eva Wimmer spürt eine grosse Unruhe seitens der afghanischen Freiwilligen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Vereinsaktivitäten. «Sie machen sich grösste Sorgen um ihre Angehörigen in der Heimat und berichten darüber.» Laut Wimmer befürchten sie, dass nach dem Abzug der westlichen Streitkräfte nur noch spärliche Informationen aus Afghanistan in den Westen durchdringen werden. «Sie aber stehen weiterhin in Kontakt mit ihren Angehörigen und erfahren, wie es dort wirklich aussieht. Es ist besonders wichtig für sie, dass die Welt ihnen zuhört und sich nicht von beschönigten Berichten blenden lässt.»

In Zug wieder Fuss gefasst

Mit fast nichts als den Kleidern auf ihrem Leib seien sie hier in Zug angekommen und sehr freundlich aufgenommen worden, fährt die 31-Jährige fort. In der Gemeinde Neuheim habe man sich gut um sie gekümmert. «Der Verein FRW Interkultureller Dialog bat eine Schweizer Familie aus Neuheim, uns im Alltag zu begleiten. Wir konnten sie immer anrufen, wenn wir etwas nicht wussten.» Die Leute hätten ihnen das hiesige Leben und Schulsystem erklärt und ihnen bei allen Hürden und Herausforderungen weitergeholfen.

Shairzai A. arbeitet hier als Logistiker. In Afghanistan besass er eine Tankstelle und ein eigenes kleines Logistikunternehmen mit mehreren Fahrzeugen. Seine Familie besitzt ein grosses Haus mit einem Rebberg, dessen Früchte frisch oder getrocknet verkauft wurden.

Auch den Hausaufgaben wird viel Aufmerksamkeit gewidmet. Bild: Stefan Kaiser (Neuheim, 24. August 2021)

Obschon die Familie glücklich ist in Neuheim, würde sie sofort zurückkehren, sollte in ihrer Heimat endlich Frieden einkehren. Daran glaubt sie jedoch schon lange nicht mehr. «Unser Land ist reich an Bodenschätzen. Es gibt Öl, Gold, Diamanten, Uran», zählt Shairzai A. auf. Das sei wohl auch der Grund, warum es nicht zur Ruhe komme. «Die Machthaber verfolgen eigene Interessen, verkaufen und verraten Land und Leute», sagt er bitter.

«Würde Frieden herrschen, wäre das Land innert zehn Jahren so reich wie Katar.»

Trotz der immensen Sorge um ihre Angehörigen haben Mursal und Shairzai A. immer auch das Wohl des gesamten Volkes im Blick. Sie betonen: «Es geht uns nicht nur um unsere Familie, Tausende von Afghanen brauchen Hilfe.» Man müsse doch auch daran denken, was mit all den Flüchtlingen in Kabul und rund um den Flughafen passiere, wenn erst der Winter komme.

«Mit den Amerikanern im Land hatten wir Ruhe und konnten arbeiten, auch die Frauen. Mit den Taliban geht gar nichts mehr. Afghanistan ist wieder total kaputt.»

*Namen der Redaktion bekannt.