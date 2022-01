Afghanische Flüchtlinge in Zug in Furcht um ihre Heimat

Schicksale «Sie haben alles zerstört»: Afghanische Flüchtlinge in Zug befürchten, dass ihre Heimat in Vergessenheit gerät Mitte August 2021 fielen die Taliban in Kabul ein und übernahmen die Macht in Afghanistan. Vier Geflüchtete, die in Zug eine neue Heimat gefunden haben, sprechen nun über ihre eigene Geschichte und das Schicksal ihres Heimatlandes. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 13.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es fliessen Tränen, als Gita A. (44), Ali J. (27), Adila G. (13) und Hassan K. (24) von ihrem Heimatland Afghanistan sprechen. Es sind Tränen der Angst, der Wut und Verzweiflung. Sie alle haben eine traumatische Flucht erlebt, als alleinerziehende Mutter, als Kinder und Jugendliche. Im Büro des Vereins FRW Zug Interkultureller Dialog in Baar kommen sie zusammen und erzählen von ihrer Flucht, von zurückgebliebenen Verwandten und Freunden und von ihrem neuen Leben in Zug.

Hassan K., Adila G., Gita A. und Ali J. blättern in einem Ordner, in dem vermisste Personen aus Afghanistan abgebildet sind. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 7. Januar 2022)

Wohl am dramatischsten ist Alis Geschichte. Seine Flucht begann, als er 14 Jahre alt war, und dauerte mehrere Jahre an. In Pakistan und im Iran arbeitete er bis zu 16 Stunden täglich unter schlimmsten Bedingungen. Die Weiterreise über die Türkei nach Griechenland und als blinder Passagier auf einem Lastwagen nach Italien und in die Schweiz dauerte weitere neun Monate und zeichnete ihn fürs Leben.

Adila floh im Alter von sieben Jahren gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Schwester und der Mutter, die nur um Haaresbreite dem Tod durch Ertrinken entging. «Was wäre mit meiner Schwester und mir passiert, wenn sie gestorben wäre?» Adila wagt kaum, darüber nachzudenken. Die gewaltige Angst, welche das kleine Mädchen über Tage und Wochen ausstehen musste, ihre grenzenlose Erschöpfung nach 15-stündigem Marsch ins Flüchtlingslager wird sie niemals vergessen. Sie erinnert sich:

«Da war ein Junge, der über einen Abhang rutschte und einfach verschwand.»

Niemand habe nach ihm gesucht, alle hätten mit dem eigenen Überleben genug zu kämpfen gehabt.

Ganz auf sich allein gestellt

Gita war selbst Mutter eines kleinen Jungen, als sie sich in eine ungewisse Zukunft aufmachte. «Ich wartete, bis es einfach nicht mehr anders ging», erzählt sie mit zitternder Stimme. Auf ihrer mehrwöchigen Irrfahrt erlebte sie neben grosser Not auch viel Solidarität durch andere Flüchtende, wie sie betont:

«Ohne sie hätten wir es nicht geschafft.»

Hassan floh als Jugendlicher gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder. Die beiden waren vollkommen auf sich allein gestellt. Ihre Reise über den Iran, die Türkei, Griechenland und Österreich dauerte acht Monate. Als er von der Machtübernahme der Taliban im August erfuhr, war der lernende Elektroinstallateur über Wochen total verzweifelt. «Ich habe nur noch geweint und konnte mich nicht mehr auf meine Arbeit oder Prüfungen konzentrieren.» Sein Grossvater habe ihm früher schon von den Gräueltaten der Taliban erzählt. «Das wiederholt sich nun alles. Es ist entsetzlich.»

Kaum Nachricht von Verwandten

Trotz ihrer furchtbaren Erlebnisse haben alle vier in Zug Fuss gefasst, führen ein ruhiges, bescheidenes Leben. Sie besuchen die Schule, arbeiten oder machen eine Ausbildung und engagieren sich im Verein FRW Zug Interkultureller Dialog. Zu Verwandten und Freunden im Heimatland haben sie kaum Kontakt. Wenn, dann über Facebook. Von Adilas Tante gibt es seit Wochen keine Nachricht mehr. «Mein Vater macht sich grosse Sorgen», sagt die Schülerin bedrückt.

Viele der Angehörigen der vier Afghanen flohen nach der Machtübernahme der Taliban in die Nachbarländer, wo die Situation für die Flüchtlinge nicht viel besser ist als in der Heimat. Alis nächste Angehörige leben in einem verlassenen Gebäude in Pakistan von einem Teil seines Logistiker-Lehrlingslohns, den er ihnen jeden Monat überweist:

«Sie beherrschen die Sprache nicht, dürfen nicht arbeiten, haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Weil sie anders aussehen, werden sie auf der Strasse schikaniert.»

Sie würden ihre Unterkunft nur verlassen, wenn es unbedingt nötig sei, so Ali weiter.

Gewalt und Zerstörung

Was sie über den Alltag in Afghanistan herausfinden, ist schrecklich. Von Nachbarn hat Gita die Geschichte einer jungen Frau gehört, die als Unbeteiligte Opfer einer Schiesserei geworden sei, als die Taliban einen Dieb verfolgt hätten. «Sie wurde einfach erschossen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das ist doch Wahnsinn», ruft sie aus.

«Die Taliban sind wie ein gewaltiger Sturm über unser Land hereingebrochen und haben alles zerstört.»

Der Präsident sei abgehauen, aber die armen Leute müssten bleiben und eine unvorstellbare Not durchleiden.

«Videos zeigen überall Bettler in den Strassen, teilweise ganze Familien», fährt Gita fort. Frauen dürften nicht mehr allein auf die Strasse gehen. «Was machen nun aber Witwen mit Kindern, die kein Zuhause mehr haben und auf der Strasse leben müssen?» Sie seien der Gewalt der Taliban schutzlos ausgeliefert. Hassan stellt bitter fest:

«Viele verkaufen ihre Kinder an die Taliban, die dann wieder neue Soldaten aus ihnen machen. So hört das nie auf.»

Vom Hungertod bedroht

In den Dörfern sehe die Lage etwas besser aus, weiss Ali. «Viele der Menschen dort sind Selbstversorger und haben deshalb eher noch etwas zu essen.» Die Versorgungslage in den Städten müsse jedoch sehr prekär sein, vermuten alle vier. Wer überhaupt noch arbeite, bekomme keinen Lohn mehr. Viele Firmen hätten den Betrieb eingestellt, auch die Banken, weshalb es schwierig sei, vom Ausland Geld zu überweisen. Gitta schüttelt den Kopf:

«Ich frage mich, wovon die Menschen leben, auch die Taliban selbst. Es scheint nichts mehr zu funktionieren.»

Adilas Sorge gilt vor allem den Kindern. «Viele von ihnen sind allein und verhungern.» Sie nennt die Zahl von 40'000 Menschen, die im letzten Jahr dem Krieg zum Opfer gefallen seien. Wie viele es tatsächlich sind, weiss wohl niemand.

Immer wieder hören die vier von Sanktionen oder gar Erschiessungen, wenn die Menschen die falschen Bücher lesen, Musik hören, nicht korrekt gekleidet sind oder Männer keinen adäquaten Bart tragen. «Manche Männer haben gar keinen oder nur einen spärlichen Bartwuchs. Was sollen sie denn in diesem Fall tun?», fragt sich Hassan. Als blanken Hohn empfindet er Bilder von bewaffneten Taliban auf Spielplätzen, auf denen kein Kind mehr spielt.

Über die medizinische Versorgung wissen die vier Geflüchteten aus Zug nichts. Selbst in friedlichen Zeiten sei die Situation vielerorts problematisch, erzählt Ali: «Die Fahrt ins nächste Spital von meinem Heimatdorf dauert im Sommer zwei bis drei Stunden. Im Winter sind die Strassen gar nicht passierbar.»

Vergessen von der Welt

Alle vier machen sich Sorgen darüber, dass die Welt die Not in Afghanistan vergessen werde oder – noch schlimmer – eigene Interessen verfolge und sogar noch Profit aus dem Elend der Bevölkerung schlage. «Die Journalisten sind längst weg oder umgebracht worden. Niemand berichtet mehr. Afghanistan ist der Welt egal», befürchtet Ali. «Warum das alles?», wirft Gita immer wieder ein. «Die Leute wollen doch nur in Frieden leben. Wie oft kann man all das Zerstörte wieder aufbauen?» Sie erinnert sich noch an andere Zeiten:

«Als ich 16 Jahre alt war, konnten sich Frauen unverschleiert in der Öffentlichkeit bewegen. Wir trugen schöne Kleider, feierten Feste und hatten Spass. Das Leben war gut. Afghanistan ist so ein schönes, reiches Land. Aber jetzt macht es keinen Sinn mehr für junge Leute, dort zu bleiben. Sie haben keine Zukunft mehr.»

Hassan glaubt, dass ein Zusammenleben in der Zukunft nur möglich sei, wenn die Gebiete unter den verschiedenen Ethnien aufgeteilt würden, geführt von einer starken Regierung. «Die Alten sollten die Macht an die Jungen übergeben, die etwas ändern wollen und Frauen und andere Ethnien respektieren.» Ohne Unterstützung der Vereinten Nationen – davon sind Adila G., Hassan K., Gita A. und Ali J. überzeugt – gehe ihr Heimatland und das Volk endgültig zugrunde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen