Schifffahrt Saisonstart auf dem Ägerisee In höheren Lagen schmilzt der letzte Schnee und die frühlingshaften Temperaturen locken die Menschen nach draussen. Für die Schiffscrew auf dem Ägerisee bedeutet dies: Am 2. Mai beginnt die Kurssaison. 26.04.2021, 09.13 Uhr

Am 2. Mai startet die Kursschifffahrt auf dem Ägerisee. Bild: Jürg Küng/PD

(haz) Wer sich am 2. Mai zu einem Sonntagsspaziergang im Ägerital aufmacht, wird ein wohlklingendes Tuuuut hören. Um 9.15 Uhr heisst es wieder «Leinen los» für die Crew der Schifffahrt auf dem Ägerisee, wie die Ägerisee Schifffahrt mitteilt. Die Kursschifffahrt startet in die Sommersaison 2021. Mit 724 m.ü.M. liegt der Ägerisee höher als viele andere Seen, auf denen eine Kursschifffahrt betrieben wird. Die Ägerisee Schifffahrt ist ein Geheimtipp unter den Liebhabern von frischer Seebrise und hat sich als beliebtes Ausflugsziel etabliert. Besonders die Kombination einer Wanderung im Zuger Hochtal in Verbindung mit einer Schifffahrt ist ein wahrer Genuss. Bestens verbinden lässt sich die Schifffahrt mit einem Spaziergang von Naas nach Oberägeri oder dem Besuch des historischen Morgartenpfads, welcher an der Schiffstation «Morgarten Denkmal» vorbeiführt.