Schifffahrt Zugersee Der Schaden ist behoben – MS Zug fährt ab sofort wieder Nachdem das MS Zug am 21. Juni unerwartet infolge eines Antriebschadens ausfiel, konnte dieser inzwischen behoben werden. Das Schiff ist ab sofort wieder in Betrieb. 01.06.2022, 12.10 Uhr

Ab sofort wieder in Betrieb: das MS Zug. Bild: PD

In enger Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Firma für Schiffunterhalt wurden die defekten Bauteile ausgebaut und ersetzt. Das geht aus einer Mitteilung der ZVB hervor. Nach intensiven Checks und Probefahrten wurde das MS Zug wieder für den Betrieb freigegeben. Just zum richtigen Zeitpunkt, denn es stehen Tage an, an welchen alle Schiffe nebst den fahrplanmässigen Fahrten auch für Sonder- und Extrafahrten im Einsatz stehen.