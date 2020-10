Schlägerei am Zugersee: Bundesgericht bestätigt höhere Strafe Ein Kosovare wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Erpressung zu fast vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt – und doppelt so lange des Landes verwiesen. Manuel Bühlmann 02.10.2020, 05.00 Uhr

Zur Schlägerei kam es in der Nacht auf einen Sonntag Mitte April 2018. Zwei Kollegen waren auf dem Heimweg, als sie an der Seepromenade in Zug an einer Gruppe von Männern vorbeikamen. Auf die verbale Auseinandersetzung folgten Schläge und Tritte. Einer der beiden Kollegen erlitt neben einem Nasenbeinbruch eine Schädel- und Rippenprellung sowie eine kurzzeitige Amnesie.