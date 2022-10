Vereine/Verbände Zuger erleben eine Schlammschlacht in Volketswil Zur Freude der ganz kleinen BMX-Fahrer herrschte am vergangenen Rennen viel Nässe. Trotz widriger Umstände holten sich zwei Zuger je eine Medaille. 06.10.2022, 15.27 Uhr

Glückliche Gesichter bei den Zugern nach dem Rennen. Bild: PD

Die BMX Zuger Racer reisten am Wochenende vom 1. und 2. Oktober anlässlich des 8. Laufs der Deutschschweizer Meisterschaft nach Volketswil. Petrus meinte es lange nicht gut mit den Fahrern. Am Samstag, am Trainingstag, schüttete es den ganzen Tag wie aus Kübeln und die Piste war alles andere als einladend. Auch auf dem Gelände bildeten sich zahlreiche Pfützen, die nur die Herzen der ganz Kleinen höher schlagen liessen. Trotzdem trotzten die Zuger dem Wetter und trainierten fleissig für das Rennen am Sonntag.

Eine solide Teamleistung gezeigt

Der Sonntag begann wettertechnisch recht freundlich, doch kippte die Stimmung während der Vorläufe, sodass die Fahrer und Zuschauer in ihren Zelten oder im Klubhaus einen trockenen Platz zum Mittagessen suchten. Pünktlich zum Start der Finalläufe machte der Regen der Sonne Platz, zur grossen Freude aller Anwesenden. Die BMX Zuger Racer waren trotz einiger krankheits- und unfallbedingter Ausfälle immerhin mit zwölf Fahrern am Start und zeigten eine gute Teamleistung! Die Zuger erreichten mit Tim Weber (2. Platz bei den Cruisern -25) und Matous Dolezal (2. Platz bei den Anfängern 10-11) zwei Podestplätze und freuen sich auf das letzte Saisonrennen im Tessin am 9. Oktober.

Für die BMX Zuger Racer: Evelyne Breton

