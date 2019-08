Leserbrief Schlecht unterwegs «Der Rosé wird anspruchsvoll», Ausgabe vom 17. August

Wenn fünf Rosé-Weine vorgestellt werden und davon sind drei mit Basel-Landschaft gekennzeichnet, so ist der Reporter schlecht unterwegs in Sachen Wein, zu faul zum Recherchieren, bestochen, oder vom Chef genötigt, huschpfusch was zu schreiben – wie auch immer. Und jetzt ernst gemeint: Eine derart eklatant einseitige Auswahl gehört nicht in eine seriöse Zeitung. Bitte, liebe Redaktion, darauf achten.

Christof Niederöst, Baar