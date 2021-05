Bildung Der Schluechthof in Cham macht den Klimawandel greifbar Mit der Teilnahme an einer Wanderausstellung zeigt das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Schluechthof (LBBZ) in Cham das Thema anschaulich auf. 25.05.2021, 15.50 Uhr

Das LBBZ Schluechthof in Cham simuliert bis im September zwei Klimaszenarien in Gewächshäusern. Bild: PD/LBBZ

(fae) Der «Klimagarten 2085» ist eine Wanderausstellung, welche das Publikum einlädt, Klimaszenarien selbst zu erleben und mehr über die Auswirkungen des Klimawandels auf Pflanzen und die landwirtschaftliche Produktion zu erfahren. An der Durchführung 2021 nimmt auch das LBBZ in Cham teil, wie es in einer Mitteilung schreibt.

Statthalterin und Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut erklärt dazu: «Der Klimagarten am LBBZ macht sicht- und greifbar, wie verschiedene Kulturen auf Erwärmung und Trockenheit reagieren. Wir laden alle Interessierten ein, die Wanderausstellung zum Thema Klimawandel zu besuchen, insbesondere auch Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I.»

Vergleiche ermöglichen

In zwei Gewächshäusern werden – so wird in der Mitteilung ausgeführt – in den nächsten Monaten bis zur Erntereife ca. Mitte September zwei Klimaszenarien simuliert. In einem wird die Temperatur auf +3 °C über den heutigen Durchschnittstemperaturen der Sommermonate eingestellt, im zweiten auf +6 °C. Das erste Szenario simuliert die Bedingungen, die erwartet werden können, wenn die Treibhausgasemissionen um mindestens 50 Prozent reduziert werden.

Das Zweite simuliert die fortschreitende globale Erwärmung ohne weitere klimapolitische Massnahmen. Sonnenblumen, Weizen, Mais, Kartoffeln und andere Kulturpflanzen werden sowohl in den Gewächshäusern als auch auf einer angrenzenden Freifläche angepflanzt. In jedem Gewächshaus werden die Pflanzenarten doppelt in zwei Reihen angepflanzt. Eine Reihe erhält 30 Prozent weniger Wasser als die andere.

«Es wird ein direkter Vergleich möglich sein zwischen dem, was wir heute anpflanzen und essen, und dem, was uns in Zukunft erwarten könnte»

erläutert Raphael Vogel, Landwirtschaftslehrer, der die Teilnahme an der Ausstellung «Klimagarten 2085» am LBBZ betreut.

Erste Termine stehen fest

Das LBBZ wird Facebook, Instagram und einen Blog nutzen, um über die laufenden Entwicklungen im Klimagarten zu orientieren. Dazu werden auch Anlässe organisiert. Die ersten Termine für Besichtigungen stehen fest: am Dienstag, 1. Juni, Montag, 14. Juni, und Montag, 28. Juni, jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Interessierte können spontan vorbeischauen. Grössere Personengruppen werden gebeten, sich vorab per E-Mail oder telefonisch anzumelden (klimagarten@schluechthof.ch oder 041 227 75 00.