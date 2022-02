Karin Keiser und Heinz Barth heiraten am 22.2.22 nach 22 Jahren

Schnapszahl Nach 22 Jahren krönen sie nun ihre Liebe mit der Hochzeit – an einem ganz speziellen Datum Ein Streit in der Waschküche führte zur grossen Liebe. Nach 22 Jahren Partnerschaft sagen Karin Keiser und Heinz Both am 22.02.2022 auf dem Baarer Standesamt offiziell Ja zueinander. Carmen Rogenmoser Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Karin Keiser und Heinz Both haben in Neuheim ihren Rückzugsort gefunden. Bild: Maria Schmid (19. Februar 2022)

Für Heinz Both (62) war es schon länger klar, dass es der 22.2.22 sein sollte. «Mir wurde plötzlich bewusst, dass wir im Jahr 2022 exakt 22 Jahre zusammen sein werden», führt er aus. Obwohl die Rechnung eigentlich simpel ist, habe er immer wieder nachgerechnet. Doch das stimmt, das geht auf. Und was passt da besser, als dass er und seine Lebenspartnerin Karin Keiser (53) sich am 22. Februar 2022 das Jawort geben?

Am Valentinstag im letzten Jahr hat er sich ein Herz gefasst und Karin einen Heiratsantrag gemacht. Auch hier spielte die spezielle Zahlenkombination eine Rolle, denn damals schon wusste Heinz genau, an welchem Tag er heiraten wird. «Ich bekam einen Zettel mit einem Rätsel», erinnert sie sich. Die Frage: Wie viele Barhocker stehen im Keller. Die Antwort: zwei. Bei den Barhockern fand sie den nächsten Zettel. Auch bei diesem Rätsel lautete die Antwort: zwei. Schlussendlich sammelte sie so fünf Zweien, also 22.2.22. Und dann kam die Frage aller Fragen. Die beiden strahlen bei der Erinnerung. Genauso viel Freude zeigen sie, wenn sie über die bevorstehende Trauung reden.

«Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten», sagt Heinz und ergänzt: «Die gegenseitige Absicherung ist auch einer der Gründe für die Hochzeit.» Beobachtet man die beiden, wird aber schnell klar, dass das auf keinen Fall der Hauptgrund sein kann. Auf die Frage, ob der Gedanke an die Zeremonie ein Kribbeln verursacht, schauen sich die beiden an und lachen etwas verlegen. Das Gegenüber meint sogar ein oder zwei Tränchen der Rührung erkennen zu können. Die Braut sagt:

«Wir sind beide sehr stolz, dass wir nun heiraten. Wir freuen uns ungemein auf den Tag.»

Die Vorfreude auf die Hochzeit ist gross. Bild: Maria Schmid (Neuheim, 19. Februar 2022)

Viel Mühe und Arbeit haben sie in die Vorbereitungen gesteckt. Die Einladungskarten sind selber gestaltet - genauso wie die Karten, die sie anschliessend an Bekannte und Verwandte versenden wollen und die verkünden, dass die beiden den Bund fürs Leben geschlossen haben. An die grosse Glocke haben sie das nämlich nicht gehangen. Nur wenige wissen Bescheid.

«Wir feiern im kleinen Kreis, nur mit den Trauzeugen und zwei weiteren Pärchen.»

Zu unsicher war die Situation wegen Corona. Im Sommer dann wollen sie die Party zu Hause in Neuheim nachholen.

Ein Streit in der Waschküche

Bevor Karin und Heinz ein Paar wurden, waren sie Nachbarn. Wie in vielen Mehrfamilienhäusern, kam es auch in jenem Haus in Cham zum Streit in der Waschküche. Sie schnappte sich seinen Waschtag, weil er scheinbar nicht zu Hause war. Als Heinz die Waschmaschine besetzt vorfand, stellte er seinerseits Karin zur Rede. Daraus entwickelte sich eine Bekanntschaft und schliesslich eine grosse Liebe. Seit gut drei Jahren wohnen sie in Neuheim. Hier haben sie mit einem kleinen Häuschen im Grünen einen perfekten Rückzugsort gefunden.

«Während der letzten 22 Jahren sind wir durch viele Hochs und Tiefs gegangen», resümiert Heinz. Dass es bei den beiden passt, war klar, eine Hochzeit war aber lange gar kein Thema. «Ich wünschte mir schlicht Freundschaftsringe», erzählt Karin. Diesen Wunsch erfüllte ihr Heinz vor knapp vier Jahren. Auch in Form einer Überraschung auch ebenfalls an einem speziellen Datum: am 18.08.2018. «Ich habe eben ein Faible für Zahlen», erzählt er. Heute werden die Freundschaftsringe nun durch Eheringen getauscht.

Diese sollten – ganz im Stil der beiden – etwas Spezielles sein. Ein weisses Kleid werde sie nicht tragen, sagt die Braut. «Es ist für uns jeweils die zweite Ehe.» Sie hat sich für ein schlichtes, blaues Kleid entschieden. Er wird leger, ohne Krawatte vor die Standesbeamtin treten. Auch auf den Wortlaut der Zeremonie haben sie etwas Einfluss genommen.

«Wir wollen einfach unser Ding machen und müssen niemandem mehr etwas beweisen»,

sagt Heinz. Anderes handhaben sie ganz traditionell, so wird Karin den Namen ihres künftigen Mannes annehmen und ebenfalls Both heissen. «Für mich gehört das irgendwie dazu», sagt sie. «Ich hätte das nie von ihr verlangt, aber ich finde es schon schön», ergänzt er. Zudem hat der Bräutigam auf ein Brautsträusschen bestanden. Sehr zur Freude seiner Zukünftigen, die das erst nicht notwendig fand. Reserviert habe sie das Datum beim Standesamt in Baar übrigens schon im März letzten Jahres.

Ab heute sind sie Mann und Frau. Bild: Maria Schmid (Neuheim, 19. Februar 2022)

Er freue sich besonders darauf, künftig «meine Frau» sagen zu können. «Wir sind schon so lange zusammen, da passt Freundin irgendwie nicht mehr. Lebenspartnerin wird dem auch nicht richtig gerecht. Und wir müssen uns auch nicht mehr ständig erklären. Sie ist dann meine Frau, ich ihr Mann und Punkt.» Für die beiden bedeutet die Hochzeit – Schnapszahl hin oder her – nicht den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, sondern die Krönung ihrer Liebe.

