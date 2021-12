Gegen Eisglätte: Oberägerer Werkhof geht neue Wege

Schnee und Eis Gegen Eisglätte: Der Oberägerer Werkhof geht neue Wege im Winterdienst Während der Winterzeit herrscht Hochbetrieb im Team des Winterdiensts: Die Mitarbeiter sind bereits in den frühen Morgenstunden auf den Strassen unterwegs. In diesem Jahr kommt erstmals ein Sole-Salz-Gemisch zum Einsatz – bisher mit sehr guten Ergebnissen. 20.12.2021, 16.21 Uhr

Werkhofmitarbeiter Meinrad Schnüriger ist mit dem neuen Gefährt auf Oberägeris Strassen unterwegs. Bild: PD

Seit einigen Wochen ist ein neues Fahrzeug in den Fuhrpark des Werkhofs Oberägeri eingezogen. Dieses ersetzte den mittlerweile in die Jahre gekommenen Holder C250 und ist multifunktional im Sommer und Winter einsetzbar, wie die Gemeinde mitteilt.

Mit der Ersatzbeschaffung des neuen Fahrzeugs wurde auch gleich ein Salzstreuer (Kugelmann) mit Solentanks speziell für die Winterzeit angeschafft, welcher eine Mischung aus Sole und Salz auf dem Auswurfteller mischt und bei den Gehwegen ausstreut. «Das Gemisch setzt sich auf der Strasse fest und verhindert, dass sich Eisglätte bilden kann. So können wir an trockenen Tagen bereits gegen Abend die Gehwege damit behandeln und es bildet sich über Nacht keine Eisschicht», wird der Leiter des Werkhofs, Roland Henggeler, zitiert. Einerseits ein grosser Vorteil für die Sicherheit der Fussgänger und andererseits belastet das Gemisch die Umwelt weniger als das herkömmliche Salz, dass so weniger gestreut werden muss. Gänzlich auf Streusalz zu verzichten, sei nicht möglich: «Bei Schneefall kommt weiterhin Salz zum Einsatz.»

Der neue Aufsatz mischt automatisch Sole und Salz im optimalen Verhältnis. Bild: PD

Der Werkhof bezieht die Sole aus dem Lagerbestand von Unterägeri. «Das ist eine ideale Lösung für uns um Synergien zu nutzen, denn wir können dann nach Bedarf die Sole einsetzen», so Roland Henggeler. Im Mischaufsatz des Holders wird die optimale Mischung von Salz und Sole automatisch generiert und das Handling ist deshalb besonders einfach. «Es zeichnet sich bereits nach mehreren Einsätzen ab, dass im Winterdienst in Oberägeri auch künftig auf das Sole-Salz-Gemisch gesetzt wird – eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Fahrzeugen mit dem entsprechenden Material für den Einsatz im Winter.» (rh)