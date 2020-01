Leserbrief Schneeballsystem oder Wachstumszwang? «Arbeitgeberpräsident warnt: 2030 fehlen 700000 Fachkräfte», Ausgabe vom 20. Januar 27.01.2020, 13.57 Uhr

Am 31. Januar 2020 wird die EU-Mitgliedschaft für Grossbritannien endgültig Geschichte sein. Der Anlass, warum dieses Referendum überhaupt stattfand, war der Unmut in der Bevölkerung über die von der EU erzwungene Personenfreizügigkeit und in der Folge die Masseneinwanderung Hunderttausender Unqualifizierter und Sozialabhängiger. Die offenen Grenzen werden in den anstehenden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen GB/EU bis zum 31. Dezember erneut im Fokus stehen. Die Voraussetzungen lassen ein Veto Boris Johnsons als wahrscheinlich erscheinen, sodass die Verhandlungen vermutlich mit einem «No-Deal-Brexit» scheitern werden. Die EU ist diesbezüglich am kürzeren Hebel. Die Schweiz wird gut daran tun, diese Verhandlungen hautnah zu verfolgen und wann immer möglich von den geschickten Schachzügen eines Boris Johnson zu lernen. In diese entscheidende Phase platzt nun ausgerechnet eine völlig unfundierte Behauptung des Arbeitgeberpräsidenten. Wie kommt er dazu, eine Zahl von 700000 Fachkräften auf 10 Jahre hinaus zu prognostizieren? Geht es um vorauseilende Angstmacherei? Weiss er, dass Deutschland heute schon händeringend Hunderttausende von Fachkräften sucht, die es in Ostländern wie Rumänien und Bulgarien zu rekrutieren hofft, «Braindrain» hin oder her? Ist er sich bewusst, was jährlich 60000 neu zu Integrierende bedeuten (2018)? Sie brauchen 26000 Wohnungen, 54 Schulhäuser, 31500 Autos und vieles mehr. Von diesen Neuzugezogenen arbeiten nicht einmal die Hälfte (47,7 Prozent). Der Rest kommt als Familiennachzug (42000) und hauptsächlich aus dem Asylbereich.