792 Kinder und Jugendliche am 48. Zuger Kantonalen Jugitag

Turnen 48. Zuger Kantonaler Jugitag: Das schnellste Meitli und der schnellste Bueb sind aus Ennetsee 792 Kinder und Jugendliche wetteiferten in Menzingen um Medaillen in Kategorien für 7- bis 16-Jährige. Alina Rütti 16.05.2022, 17.00 Uhr

Das «schnellste Zuger Meitli» über 60 Meter Ayana Brunner vom TV Cham und der «schnellste Zuger Bueb» über 60 Meter Louis Broger vom TSV Rotkreuz bei der Siegerehrung am Zuger Kantonalen Jugitag in Menzingen.

Der Zuger Kantonale Jugitag – das Turnfest der 7- bis 16-jährigen Turnerinnen und Turner fand dieses Jahr zum 48. Mal auf der Schul- und Sportanlage Ochsenmatt / Schüttenmatt und Luegeten in Menzingen statt. Der STV Allenwinden und der STV Menzingen spannten für diesen Anlass zusammen und wollten den Nachwuchsportlerinnen und -sportlern einen unvergesslichen Tag bieten.

«Dies ist uns vollends gelungen», schwärmt Michael Wyss, Präsident des Organisationskomitees am Ende des Jugitages. Dies hätten die vielen Rückmeldungen von den 14 teilnehmenden Zuger Turnvereinen gezeigt.

«Der Anlass war hervorragend organisiert, es kam nie Hektik beim Umbau der Wettkampfplätze auf», erklärt Pascal Aregger, Präsident des Zuger Turnverbandes. «Aber den endgültigen Beweis dafür lieferten uns die 314 Buben und 510 Mädchen, welche mit Eifer und sportlichem Ehrgeiz dabei waren», so Wyss. Voll des Lobes waren die Organisatoren auch für den Einsatz der 150 Helfenden: «Ein Fest einer solchen Grössenordnung wäre ohne ihr Zutun nicht möglich.»

Aufwärmen mit dem Nationalturner Marcel Bieri

Doch bevor die Startnummern befestigt und die Schnürsenkel der Laufschuhe fest geschnürt wurden, mussten die Muskeln aufgewärmt werden. Marcel Bieri turnte mit den Kindern und Jugendlichen ein. Der Spitzenschwinger und Nationalturner ist selbst Mitglied des STV Menzingen.

Den Auftakt zum Wettkampf am frühen Morgen bildeten die Geräteturnerinnen und -turner. Bei den Kategorien Reck, Ring, Barren, Boden und Sprung zeigten die Teilnehmenden an den verschiedenen Geräten diverse Übungen. Die höchste Wertung des Tages erhielt Julie Linzitto vom TV Hünenberg.

Die 11-Jährige sicherte sich in der Kategorie K3 mit 37,55 Punkten, bei einem Maximalwert von 40 Punkten, die Goldmedaille. Janik Schuler vom STV Menzingen siegte ebenfalls in der Kategorie K3 mit 45,85 Punkten, bei möglichen 50 Punkten. Auf dem Programm der Geräteturner steht jeweils noch der Barren.

Die Turnerinnen müssen dieses Gerät nicht absolvieren. Parallel zu den Gerätewettkämpfen nahm das Geschehen auf den Aussenanlagen Fahrt auf. Bei den Gruppenwettkämpfen standen den Turnvereinen verschiedene Disziplinen zur Auswahl.

«Es zählen Geschick, Koordination und Teamgeist»

So traten die Teams gegeneinander im Wasserlauf oder Hindernislauf an. Es galt, den Wasserbecher möglichst voll über die Strecke zu bringen und dabei Hürden geschickt zu überwinden. «Bei diesen Wettkämpfen zählte Geschick, Koordination und Teamgeist», erklärte Michael Wyss. Die Rangliste zeigte sich in den sechs Kategorien ausgeglichen. Einzig der STV Neuheim holte gleich in zwei Kategorien den Sieg.

Am Nachmittag wurde es auf den Zuschauerrängen laut. Auf der Wiese lieferten sich die Turnvereine Kopf-an-Kopf-Rennen in der Pendelstafette unter den Anfeuerungsrufen des Publikums. In den Mädchen- und Bubenkategorien siegte der TSV Rotkreuz.

Bei den Turnvereinen aus dem Ennetsee lief es wie geschmiert. Denn auch das «schnellste Zuger Meitli» ist vom TV Cham. Die 12-jährige Ayana Brunner rannte die 60-Meter-Strecke in einer Zeit von 8,06 Sekunden. Wettkampfleiter Erich Bircher war beeindruckt: «Sie war sogar schneller als ihre 16-jährigen Konkurrentinnen.»

Und auch der «schnellste Zuger Bueb» kommt aus Ennettsee: Louis Broger vom TSV Rotkreuz. Er lief die Strecke in 8,28 Sekunden. Ob die beiden ihren Titel im kommenden Jahr verteidigen können, ist offen. Der Jugitag 2023 wird wieder in Menzingen auf der Schul- und Sportanlage Ochsenmatt / Schüttenmatt und Luegeten, organisiert durch den STV Allenwinden und den STV Menzingen, stattfinden.