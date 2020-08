Serie Schönste Spaziergänge im Kanton Zug: Dieser Weg ist kurz und dient dem Zweck Dieser Spaziergang gehört zur Arbeit der Autorin und wird von ihr zwangsläufig viel begangen. Andrea Muff 10.08.2020, 05.00 Uhr

Fast schon anmutig steht es am See: Das Zuger Regierungsgebäude. Bild: Maria Schmid (Zug, 31. Zug 2020)

Diese Strecke ist nicht idyllisch, auch für einen Selbstfindungstrip oder für eine besonders sportliche Herausforderung ist sie mehr als ungeeignet. Aber als zweckdienlich kann man sie durchaus bezeichnen. Der Spaziergang führt von unserer Redaktion am Bahnhof Zug Richtung See zum Regierungsgebäude – und wird mindestens einmal im Monat von uns Journalisten unter die Füsse genommen. Zweckdienlich ist der Spaziergang deshalb, weil auf ihm die Möglichkeit besteht, den Kopf zu lüften und frische Seeluft zu schnuppern, bevor man für mehrere Stunden im Kantonsratssaal des Regierungsgebäudes verschwindet.

Gestartet wird bei der Baarerstrasse, es geht weiter Richtung Gotthardstrasse, wo der Spaziergang oft genug schon auf halber Strecke ein Ende findet, weil der Laptop, das Ladekabel, die Unterlagen oder der Block noch im Büro liegt. Denn wie beim Wandern das Picknick darf bei diesem Spaziergang die Ausrüstung nicht fehlen. Das bedeutet, umkehren und dann mit einer höheren Schrittkadenz weiter marschieren – die Zeit soll unbedingt noch für einen Kaffee vor Sitzungsbeginn reichen.

Wenn das Regierungsgebäude ruft

Also vorbei am Coop City, noch ein kurzer Blick in die Schaufenster des Bücherladens werfen und schon lockt das Blau des Zugersees. Einfach auf die Rössliwiese sitzen, die Aussicht geniessen und die vorbeihastenden Passanten beobachten, das wäre schön. Der grüne Fleck am Seeufer ist durchaus eine Pause wert, entweder auf einer mitgebrachten Decke oder näher am Wasser auf einer Bank. Am Abend wird man mit dem über die Stadtgrenzen hinaus berühmten Sonnenuntergang belohnt.

Fast schon anmutig wirkt das Zuger Regierungsgebäude an schönster Lage. Es ruft. Für die Parlamentarier, Medienschaffenden und Regierungsmitglieder hat der Standort des Gebäudes direkt am See auch etwas Gutes: Schweifen die Gedanken ab und der Blick fällt zufällig aufs Fenster, kann sich dieser am Kirchturm auf der gegenüberliegenden Seeseite festhalten. Ein Anker während emotionalen, beinahe stürmischen Debatten.

Der Weg ändert sich

Aufgrund der Bundesmassnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus fanden auch die Parlamentssitzungen nicht mehr wie gewohnt im Regierungsgebäude statt. So verlängert sich der Spaziergang zur Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) bis zum Theater Casino. Der Weg führt also weiter über den Landsgemeindeplatz mit den zahlreichen Restaurants und durch die Gassen der Altstadt zu einem ebenfalls anmutig wirkenden Gebäude direkt am See. Der 80-köpfige Zuger Kantonsrat tagte übrigens in der Dreifachturnhalle der Kantonsschule Zug. Ein Spaziergang in die andere Richtung also.

In dieser Serie stellen unsere Autoren ihren Lieblingsweg im Kanton Zug vor.