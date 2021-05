SCHÜLERAUSTAUSCH Der Zuger Kantonsrat stellt sich bei Zug+ hinter die Regierung: Bahn frei für die Reise in die Romandie Der Kantonsrat genehmigt 300'000 Franken, damit die Regierung ein Projekt zum Sprachaustausch mit welschen Schulen weiterführen kann. Bis das einmal feststand, brauchte es einiges an Kraft. Kilian Küttel 06.05.2021, 15.57 Uhr

Nicht an der Kantonsschule Zug, sondern in der Waldmannhalle Baar tagte am 6. Mai das Zuger Kantonsparlament. Bild: Stefan Kaiser

«Es ist schon verdammt einfach zu fordern, wir sollen innovativ investieren. Und dem Vorwurf nach Mikro-Management verwehre ich mich ganz einfach. Das hier ist kein Mikro-Management, sondern das Resultat des Machbaren.»

Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug und Verfechter eines direkten Kommunikationsstils, gab früh am Donnerstagmorgen einen Vorgeschmack auf die Tonalität, die das Zuger Kantonsparlament an seiner Debatte in der Waldmannhalle Baar erwartete.

Tännlers deutliche Worte provoziert hatte Andreas Hürlimann. Der Steinhauser Kantonsrat und Chef der ALG-Fraktion unterstellte der Regierung, mit Zug+ ein wenig innovatives Investitionsprogramm vorzulegen. Das Paket – obwohl marketingtechnisch schön verpackt – beinhalte Projekte, die Vorstösse entweder gefordert hätten oder die wegen ihrer Grösse ohnehin den politischen Prozess durchlaufen müssten. «Den Rest würden wir unter dem Begriff Mikro-Management zusammenfassen», so Hürlimanns Bilanz, die einmal mehr zeigte: Zug+ ist umstritten.

Kantonsrat genehmigt Nachkredit

Nicht unbedingt im Grundsatz, dafür umso mehr in der Ausführung. Und das, obwohl die einzelnen Projekte wie eine günstige Kinderbetreuung nach der Schule oder ein nationales Testinstitut für Cyberkriminalität erst noch im Detail ausgearbeitet und dem Kantonsrat als Geschäft unterbreitet werden müssen. Trotzdem: Das Investitionsprogramm war einmal mehr im Fokus des Zuger Kantonsrats.

Nachdem der Rat im November einen Marschhalt verordnet hatte, behandelte das Parlament am 6. Mai einen verlangten Zwischenbericht – und gleichzeitig einen Antrag der Regierung um 745'000 Franken Nachkredit, damit sie Zug+ dieses Jahr weiter vorantreiben kann.

Und das kann sie: Mit 63 Ja- zu 6 Nein-Stimmen genehmigte das Parlament die Vorlage, der eine zweistündige Diskussion vorangegangen war, die Anlass für mehrere Anträge gab und die den Beteiligten im Grossen und Ganzen mit der Leichtigkeit eines 40-Tönners von der Hand ging.

Über Sinn und Unsinn eines Schüleraustauschs

Besonders umstritten war ein Antrag der Staatswirtschaftskommission, 300000 Franken des Nachkredits nicht zu genehmigen, welche die Regierung noch dieses Jahr für ein Sprachaustauschprojekt von Zuger und Westschweizer Schulen einsetzen möchte. Laut Andreas Hausheer (CVP/Steinhausen), der die Staatswirtschaftskommission vertrat, gäbe es keine Hinweise, dass Kinder und Jugendliche mit einem Sprachaustausch motiviert würden, eine Fremdsprache zu lernen. Genau das ist das Ziel des Projekts. Denn so sollen Zuger Schülerinnen und Schüler ihr Französisch verbessern, sprich die Ziele des Lehrplans erreichen.

Auch wenn vereinzelte Kantonsräte, wie etwa SVP-Vertreter und Kommissionsmitglied Oliver Wandfluh (Baar), dafür plädierten, statt «einer Woche Ferien» lieber zusätzliche Französischstunden einzuführen – die Kommission hatte mit ihrem Antrag keine Chance; mit 65 zu 9 schickte ihn der Rat bachab.

FDP ist mit ihrem Antrag chancenlos

Nur wenig knapper fiel die Abstimmung über einen Antrag der FDP-Fraktion aus, den Nachkredit von 745'000 Franken um 400'000 Franken zu kürzen. Wäre es nach den Liberalen gegangen, hätte das Parlament einen Beitrag für ein Projekt gestrichen, mit dem die Regierung niedrig qualifizierte Arbeitnehmer umschulen will, wenn deren niederschwellige Arbeitsplätze der Digitalisierung zum Opfer fallen.

Zur Begründung sagte FDP-Fraktionschef Michael Arnold (Baar):

«Mit dieser Massnahme bürdet man dem Staat eine Aufgabe auf, die seit jeher Sache des Einzelnen ist.»

Es liege an jeder und jedem, sich selbst für den Arbeitsmarkt fit zu machen, und ein solches Projekt, das ab 2022 jährlich 1,8 Millionen Franken koste, liefere lediglich einer «Gratismentalität» Vorschub.

Anders sah das die Mehrheit des Rats, der den Antrag mit 51 zu 24 ablehnte. Der Baarer SP-Kantonsrat Zari Dzaferi entgegnete an seiner letzten Sitzung (siehe Artikel links) auf den FDP-Einwand:

«Eigenverantwortung ist ein grosses Wort, das wir ernst nehmen sollten.»

Aber auch Arbeitsmarktfähigkeit sei ein hohes Gut. «Und je weniger Arbeitslose wir haben, desto mehr profitiert der Staat. Das sollte auch im Interesse der FDP liegen», so Dzaferi.