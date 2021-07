Schulabschluss Fast 200 Zuger Kantischüler haben es geschafft Für die Maturi und Maturae beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ein Augenschein an einem der Zeugnis-Abgabe-Tage. Sina Engl 01.07.2021, 19.00 Uhr

Freude herrscht bei den Schülerinnen der Klasse 6A. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juni 2021)

Vom Dienstag bis am Donnerstag in der laufenden Woche durften 192 Absolventinnen und Absolventen der Kantonsschule Zug ihre Zeugnisse entgegennehmen. Um coronakonform zu bleiben, fand die Maturafeier zum zweiten Jahr in Folge – statt wie gewohnt in der Waldmannhalle – in der Aula der Kantonsschule statt.

Die Maturae und Maturi 2021

Die Zugerin Janine Roshardt hat im Abschlusszeugnis eine 6. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 30. Juni 2021) A: Ackermann Céline, Kappel am Albis; Albrecht Elina, Cham ; Ammann Sophia, Horgen; Andermatt Júlia, Unterägeri; Antener Max, Zug.

B: Bartel Julia-Alexandra, Walchwil; Benathan Léa, Baar; Berendt Eva, Zug; Berger Sara, Hauptikon; Bersot Nils, Neuheim; Berther Lia, Oberägeri; Berthus Marie, Neuheim; Binzegger Tina, Steinhausen; Bischofberger Janina, Hünenberg See; Bissig Deborah, Holzhäusern ZG; Bouzas da Costa Milena, Baar; Brunner Niklas, Baar; Bucher Mara, Hünenberg; Burkard Lara, Cham.

C: Cangemi Thibault, Neuheim; Cataldo Christian, Unterägeri; Chakroun Patrick, Zug; Charlier Kiara, Cham; Chen Zhiang, Zug; Conti Rhea, Hünenberg See; Coveri Robert, Hünenberg See; Csikos Anna, Rotkreuz.

D: D’Agostini Linard, Allenwinden; Dainese Livia, Baar; Dax Jan Kilian, Hünenberg See; de Spindler Charlotte Anaïs, Baar; Din Levente, Zug; Distel Tim, Buonas; Dudle Jay, Hünenberg See.

E: Ehrler Mirjam, Steinhausen; Ellison Andreas, Baar; Elsener Katharina, Zug; Elsener Meret, Hünenberg See; Elyes Julian, Hagendorn; Engeli Sophia, Zug; Ensslin Linh, Steinhausen.

F: Fernandez Pena Abigail, Baar; Fischlin Patric, Zug; Flammer Emily, Zug; Forrer Leo, Cham; Füllemann Marc, Baar; Furrer Janis, Baar.

G: Gambone Nina, Cham; Gander Nadine, Hagendorn; Gautschi Laura, Sins; Gehrig Lukas, Oberwil b. Zug; Geiselbrecht Lara, Rotkreuz; Georgiadou Eirini, Zug; Gisler Nicolas, Baar; Graf Céline, Steinhausen; Gross Saskia, Zug; Gunasekaram Alissa, Zug; Güntert Jana, Alosen.

H: Habichler Stephan, Neuheim; Haldner Natalie, Buonas; Halm Leonie, Hünenberg See; Hartmann Constantin, Buonas; Hauksson Elias, Hünenberg; Hausheer Julia, Cham; Hazelaar Max, Rotkreuz; Henzler Rasmus, Unterägeri; Hess Andrea, Zug; Ho Jennifer, Baar; Holzgang Marc, Rotkreuz; Hostettler Stephanie, Zug; Hubatka Selina, Hünenberg See; Huder Sara, Cham; Hurschler Elin, Buonas; Husi Annick, Hünenberg See; Hutter Florian, Zug; Huysman Maxime, Hünenberg See.

J: Jeffries Jordan, Baar; Jucker Raphael, Steinhausen.

K: Kaplan Aysha, Zug; Karlsson Malin, Cham; Kaufmann Fabienne, Cham; Kaufmann Saira, Zug; Keiser Anneluise, Oberwil b. Zug; Kellmann Simon, Rotkreuz; Kenel Linda, Walchwil; Kirver Aysin, Baar; Knüsel Vivienne, Cham; Kordi Katharina, Oberägeri; Kottmann Nina, Cham; Kreuzer Yannik, Baar; Krieger Aline, Cham; Król David Olaf, Cham; Kron Alan, Hünenberg; Kruk Mateusz, Cham; Kukeli Robertina, Cham; Kürzi Larissa Tamara, Steinhausen.

L: Langhans Jann, Zug; Lischer Sofia, Zug; Lötscher Nadine, Cham; Lüde Tobias, Oberägeri.

M: Maag Jasmin, Steinhausen; Margulis Philipp, Zug; Mebert Jana, Zug; Menzinger Johanna Maria, Baar; Merchant Zahra, Walchwil; Merckling Jil, Buonas; Misic Elena, Cham; Mitrovic Dunja, Cham; Moczko Elena, Cham; Mühlemann Sanna, Menzingen; Müller Joel, Cham; Müller Anja, Zug; Müller Marina, Buonas; Murer Enora, Steinhausen.

N: Näppi Catharina, Zug; Niederer Philipp, Risch; Nigg Julian, Hünenberg; Niggli Leandra, Holzhäusern; Nussbaumer Ida Luisa, Zug.

O: Odermatt Arsena, Walchwil; Odermatt Livia, Steinhausen; Ohnsorg Chiara, Steinhausen; Ottiger Felix, Cham.

P: Pablé Fabienne, Zug; Pendl Erik, Zug; Peng Ya Kun, Cham; Philipp Anica, Rotkreuz; Pollack Paris, Zug; Portmann Rianne, Hünenberg; Pushnova Evdokia, Zug.

R: Reidy Jannik, Baar; Rittmann Léa, Baar; Rohrer Ursina, Cham; Roshardt Janine, Zug; Rudolph Anna, Luzern.

S: Sarnovsky Matej, Buonas; Satti Tommaso, Zug; Schärer Cyrill, Steinhausen; Schmid Alex, Menzingen; Schmidli Tim, Baar; Schnurrenberger Mattia, Cham; Schunk Julia, Hünenberg See; Schwerzmann Nicola, Hünenberg See; Sele Sarah, Hagendorn; Shanthalingam Ajanthan, Zug; Shanthalingam Aarththy, Zug; Siegwart Levin, Zug; Signer Nina, Baar; Sivarajah Abirami, Rotkreuz; Sonderegger Sebastian, Zug; Sonneck Ben, Hünenberg See; Stadelmann Flavio, Baar; Stanišić Janina, Cham; Stauffer Deyala, Steinhausen; Stehlin Joël, Zug; Steiger Michael, Baar; Stein Charlotte, Zug; Steiner Eline, Oberägeri; Steinle Felix, Zug; Steinle Sophie, Zug; Streit Felicia Annemarie, Walchwil; Struzina Gian, Steinhausen; Strzelecki Muriel, Walchwil; Sutter Lina, Hünenberg.

T: Tarnoki Jule Rosa, Baar; Taylor Ella, Zug; Theler Olivia, Zug; Thüring Tamara, Baar; Tkácová Tamara, Oberwil b. Zug; Tomek Marius, Hünenberg See; Trinkler Selina Natalie, Hünenberg See; Trinkler Meo, Zug; Troxler Kayla, Hünenberg; Trunk Fabienne, Neuheim.

U: Uebelhart Fabian, Hünenberg See.

V: Vogel Dominik, Buonas; Vogel Kim, Hünenberg.

W: Wandfluh Melina, Baar; Wehrle Daria, Zug; Wenzin Noah, Hünenberg See; Wiese Katja, Baar; Wild Philip, Zug; Wipfli Anna-Victoria, Cham; Wittwer Anina, Oberwil b. Zug; Wollkopf Paula, Baar.

Z: Zehnder Nuria, Steinhausen; Zimmer Ilena, Baar; Zünd Oscar, Steinhausen; Zürcher Céline, Baar; Zwahlen Marco, Hünenberg; Zweifel Leon, Zug; Zwinger Eric, Cham.



Die Zeugnisse sind klassenweise übergeben und die Feierlichkeiten deshalb insgesamt auf drei Tage aufgeteilt worden. Als am Mittwoch die Klasse 6G an der Reihe ist, eröffnen Schülerinnen und Schüler die Feier mit einem musikalischen Beitrag. Erik Pendl, Linh Ensslin, Samuel Ziegler und Micha Wesemann erfreuen mit ihrem Auftritt die rund 80 Besucherinnen und Besucher. Anschliessend an den musikalischen Einstieg begrüsst Rektorin Franziska Eucken-Bütler die Gäste und die Maturi und Maturae. «Mit der Übergabe des Zeugnisses erreichen sie Hochschul- und Gesellschaftsreife», sagt Eucken an die nun ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Den vier Absolventinnen und Absolventen, die ihre Prüfungen in diesem Jahr nicht erfolgreich ablegen konnten, wünscht die Rektorin viel Erfolg. Sie sei sich sicher, dass ihr Wille sie in einem zweiten Anlauf auch noch zum Erfolg führen werde.

Die Rektorin Franziska Eucken hält eine Ansprache. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juni 2021)

Anschliessend an die Rede der Rektorin ergreift Klassenlehrer Florian Horschik das Wort. Er blickt zurück in das Jahr 2019, als er mit seiner Klasse die Arbeitswoche in Elba erleben durfte. «Als wir auf unserer Reise in Piombino ankamen, herrschte ein Sturm», erzählt er. Auf dem Schiff nach Elba habe es geschwankt, auf der Hin- wie auch auf der Rückfahrt. Der Geschichtslehrer sieht in der Reise der Klasse 6G eine Metapher für den Weg zur Maturität. Wie es durch den Gotthard und die Po-Ebene nach Italien gehe, gehe es während der Kanti-Zeit mal aufwärts, mal abwärts. Zwischendurch schwanke es, mal sei es ganz ruhig. «Manche Schüler verloren auf ihrem Weg das Ziel vor Augen, manchen mussten eine extra Reise unternehmen», so Horschik. «Doch war es immer das Ziel, am Ende die Maturität zu erreichen.»

Céline Zürcher, Meret Elsener, Ya Kun Peng und Ilena Zimmer (von links) freuen sich coronakonform mit Maske. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juni 2021)

Kameras fangen den grossen Moment ein

Anschliessend an die beiden Reden folgt der Moment, auf den die Maturandinnen und Maturanden lange Jahre gewartet haben. Florian Horschik ruft die jungen Erwachsenen nacheinander auf, um ihre Zeugnisse abzuholen. Die Pose vor dem Fotografen darf nicht fehlen, bevor sich die Klasse auf der Bühne aufreiht und von tosendem Applaus beglückwünscht wird. Stolz steht Klassenlehrer Horschik neben den Ehemaligen unter dem Schriftzug «Matura 2021». Nun ist es geschafft.

Die musikalische Unterhaltung darf nicht fehlen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 29. Juni 2021)

Nach einer weiteren musikalischen Untermalung der kleinen Schülerband verabschiedet Franziska Eucken-Bütler die Gäste und lädt sie zum gemeinsamen Apéro ein. Das Wetter spielt glücklicherweise mit und so kann der Apéro ohne Einschränkungen an der frischen Luft stattfinden. Die Lehrer der Klasse 6G gratulieren jedem Schüler einzeln zur errungenen Maturität und sind gespannt, von den weiteren Plänen der Absolventinnen und Absolventen zu hören. Auch wenn noch nicht bei allen feststeht, wie es nun weitergeht: Die Freude über den Abschluss der Kantonsschulzeit überwiegt für den Moment.