Schulanlage Herti in Zug: Provisorien sollen dem Neubau weichen

(ls) Der Schulraumplanungsbericht Teil 1, den der Stadtrat im Herbst 2019 publiziert hat, zeichnet ein düsteres Bild: Für fast alle Stadtzuger Schulstandorte weist er einen dringenden Bedarf an zusätzlichem Schulraum aus, besonders im Gebiet Zug West (Herti und Guthirt) drängt die Zeit.

Das Baudepartement hat die dem Bericht zugrunde liegenden Schülerprognosen, die sich auf Zahlen aus den Jahren 2017/18 stützen, im Mai aktualisiert. Laut Bauchefin Eliane Birchmeier hat sich an der Tatsache, dass die meisten Schulstandorte in den kommenden Jahren mehr Platz benötigen, nichts geändert. «Die angepassten Prognosen zeigen allerdings, dass wir die nächsten Jahre mit einem etwas weniger starken Anstieg der Schülerzahlen rechnen können und das Wachstum verzögert kommt.» Im Herti rechnet die Stadt durch die Ablehnung der Überbauung Unterfeld an der Grenze Zug–Baar mit weniger Schülern als erwartet. Im Guthirt seien viele Familien mit Kindern im Vorschulalter weggezogen, was den Druck auf die Schule etwas mindere.

Dennoch bleibt die Platznot in Zug West und Nord bestehen. Birchmeier betont die Notwendigkeit von Provisorien, ohne die heute praktisch keine Schule auskomme. «Provisorien sollen aber als Übergangslösung Entlastung bieten und nicht zu Providurien werden.» Birchmeier spricht damit eine immer wieder aufschäumende Kritik an, dass der Stadtrat seit Jahren auf Provisorien setzt, weil er zu lange nicht auf die drohende Schulraumknappheit reagiert hat. Tatsächlich scheint es, als habe die Stadt lange keine systematische und vorausschauende Schulraumplanung betrieben. Seit Anfang Jahr ist das Dossier neu beim Baudepartement angesiedelt. «Wir haben die zuvor in verschiedenen Departementen verteilten Aufgaben zusammengeführt. Nun haben wir eine detailliertere Übersicht, welche Bauprojekte wo einen Einfluss auf die Schülerprognosen haben», versichert Birchmeier.

«Sorgenkind» Guthirt: Neuer Standort gesucht

Für die Schule Guthirt, die bereits heute stark ausgelastet ist und bei welcher gemäss Schulraumplanungsbericht schon in sechs Jahren eine Erweiterung notwendig wird, suche man «mit Hochdruck» nach einer Lösung. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. «Der Schulstandort Guthirt ist unser Sorgenkind. Die Schule ist von Gebäuden eingekesselt, sodass wir nicht auf dem bestehenden Areal erweitern können», erklärt die Bauchefin. Eine kurzfristige Entlastung könnte die städtische Liegenschaft am Lüssiweg bieten. Diese Option wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft. «Auf längere Frist braucht es einen zusätzlichen Schulstandort. Dazu führen wir auch Gespräche mit der Gemeinde Baar.»

Im Gebiet Zentrum mit den grösseren Schulhäusern Burgbach und Kirchmatt rechnet die Stadt über die nächsten zwei Jahre mit steigenden Schülerzahlen, danach flacht die Welle voraussichtlich ab. Das Wachstum wird kurzfristig mit einem weiteren Provisorium abgefangen, das diesen Sommer beim Schulhaus Kirchmatt gebaut wird. Zudem wird das Oberstufenschulhaus Loreto erweitert, der Projektwettbewerb wird laut Birchmeier bald abgeschlossen. Einzig an den Schulstandorten Oberwil und Riedmatt reicht der vorhandene Platz aus. In Oberwil ist dies auf die voraussichtlich konstant bleibende Schülerzahl zurückzuführen. Im Riedmatt bietet der zweistöckige Neubau Entlastung, der Mitte Februar bezogen werden konnte.

Inwiefern die Stadt Zug neben den dringlichen Erweiterungen der Schulanlagen Herti und Guthirt ab 2030 auf zusätzliche Schulstandorte angewiesen ist, wird aus dem zweiten Teil des Schulraumplanungsberichts hervorgehen. Laut Birchmeier soll dieser noch vor den Sommerferien vorliegen und den Planungshorizont bis 2040 aufzeigen. Klar ist schon jetzt: Zig Schulraumprojekte werden die Stadt finanziell belasten. Die anstehenden Schulerweiterungen werden in den nächsten 15 Jahren bis zu 200 Millionen Franken verschlingen