Schulbeginn: Diese Zuger Erstklässlerin ist ausgerüstet Die zukünftigen Primarschüler haben bereits ihre Schulrucksäcke und Etuis ausgesucht. Julia Lüscher 13.08.2020, 05.00 Uhr

Erstklässlerin Julia Aegerter aus Walchwil mit ihren Schulsachen. Bild: Matthias Jurt (12. Juli 2020)

Schon bald geht es für die zukünftigen Erstklässler los. Für die Eltern bedeutet das: Materialeinkauf. «Am ersten Schultag müssen die neuen Primarschüler ihren Schulthek, Etui mit Farbstiften, Bleistiften und Radiergummi mitbringen», zählt Beat Schäli, der Walchwiler Rektor, auf. Weiter bräuchten die Erstklässler eine Turntasche, Finken sowie Rhythmikfinken und eine Malschürze. «Die Schule finanziert den Kindern Leime, Scheren, Hefte, Lineale, Spitzer, Hausaufgabenmappen, Neocolor und einen Wasserfarbkasten», so Schäli. Die Kosten des Materialaufwands seien abhängig von den Ansprüchen der Familien. «Oftmals sind die Schultheke ein Geschenk des Göttis oder Gottis. Also bleiben nicht alle Kosten an den Eltern hängen», führt Schäli aus. Sonstige Einschulungskosten gebe es für die Eltern keine. «Grundsätzlich gilt, je höher die Schulstufe, desto höhere Kosten.»