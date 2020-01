Zeitreise: Katharina Lutiger aus Zug war schuldig der bitteren Armut Die ledige, dreifache Mutter Katharina Lutiger aus Zug endete 1891 im Armenhaus. Cornelia Bisch 06.01.2020, 05.00 Uhr

An der Ägeristrasse 28 in Zug lebte und arbeitete die Schneiderin Katharina Lutiger mit ihren Kindern. Bild: Stefan Kaiser

(23. Dezember 2019)

Die erst 20-jährige Katharina Lutiger liegt in den Wehen, als Ratsherr Heinrich Bucher und Unterweibel Joseph Augustin Speck in der Nacht zum 17. August 1837 nachts um drei Uhr an die Tür ihres Elternhauses an der Ägeristrasse 28 in Zug hämmern. Sie kommen zum Geniessverhör (siehe Kasten). Denn Katharina ist ledig und hat – vermutlich aus Angst vor Ausgrenzung – ihre Schwangerschaft nicht wie vorgeschrieben während der ersten sechs Monate behördlich angezeigt. Deshalb versuchen die Amtsherren nun, mit der grotesken Foltermethode eines Verhörs während der Geburt den Namen des Kindsvaters und die Umstände der Empfängnis von der jungen Mutter in Erfahrung zu bringen. Da die Wohngemeinde für eine ledige Mutter und ihr Kind aufkommen muss, sollte sie über keine eigenen Mittel verfügen, liegt es in ihrem Interesse, den Kindsvater aufzuspüren.