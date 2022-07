Vereine&Verbände «Pädagogische Gesamtumgebung mit dem Kind im Zentrum» Die Bossard Schule in Unterägeri feiert das 125-Jahr-Jubiläum. Am offiziellen Jubiläumsakt blickte Gesamtleiterin Laura Bossard zurück und in die Zukunft. Und Bildungsdirektor Regierungsrat Stephan Schleiss erklärte, weshalb der Kanton Zug diese Schule ganz besonders schätzt. Für die Bossard Schule: Nadja Nigg 08.07.2022, 16.29 Uhr

Die Institution gehört schon seit über einem Jahrhundert zu Unterägeri. Bild: PD

Laura Bossard, Gesamtleiterin der Bossard-Schule, erinnerte in ihren Ausführungen daran, dass die Anfänge der Schule ins Jahr 1896 zurückreichen. «Meine Urgrossmutter, Fridoline Bossard-Hürlimann, übernahm von ihrem berühmten Bruder Josef Hürlimann Kinder, die in seinem Kinderkurheim am Ägerisee keinen Platz mehr gefunden hatten.» Zwischen diesem Startpunkt und dem heute stehen Mitglieder der Familie Bossard und zahlreiche, speziell treue Mitarbeitende, die während ihres ganzen Lebens für die Kinder im Kinderheim im Einsatz standen. «Ihnen ist gemeinsam, dass sie mit viel Einsatz, Mut, Talent und Erfolg die Entwicklung des Kinderheims in die Hand genommen haben», blickte Bossard dankbar zurück.

Die beiden Söhne Fridoline Bossard-Hürlimanns, Konrad und August Bossard, übernahmen in den 20er-Jahren den elterlichen Betrieb. Neben dem medizinischen Wissen war auch grosses pädagogisches Geschick wichtig. Mit den Fortschritten in der Medizin nahm die Nachfrage nach einem Kurkinderheim stark ab, hingegen blühte in den Nachkriegsjahren das Ferienkinderheim auf. «Aus aller Welt schickten Eltern ihre Kinder nach Unterägeri in die Ferien. Alleine aus Paris reisten in den sogenannten Konvois – also gemieteten Eisenbahnwagons – zu Ostern sowie in den Sommer- und Weihnachtsferien bis zu 100 Kinder ins Kinderheim in die Ferien», führte Laura Bossard aus.

In den 70er-Jahren wurde die Welt durch die grossen Wirtschaftskrisen erschüttert, und in der Folge nahm die Anzahl der internationalen Kinderferiengäste rapide ab, was durch die vermehrte Aufnahme von Schulkindern kompensiert wurde.

1981 wurde der Verein Privatschule Dr. Bossard gegründet, und die Schule erhielt auch die volle Anerkennung durch die IV. Die dritte Generation der Bossard Familie – Konrad, Maria, Constantin und Elisabeth – entwickelten die Schule mit Geschick und grossem Aufwand weiter, und zwar sowohl pädagogisch als auch baulich.

Schule ist in den Händen der vierten Generation

2008 schloss die Bossard-Schule – wie alle anderen Sonderschulen im Kanton Zug – eine Leistungsvereinbarung mit der Direktion für Bildung und Kultur ab, die das Angebot regelt. Heute liegt die Schule in den Händen der vierten Generation. «Wieder treibt uns die Frage des Bewahrens und Entwickelns um. Worin sehen wir den Kern der pädagogischen Haltung, der über die Jahre gewachsen ist? Welches sind die Möglichkeiten und Bedürfnisse unserer Umwelt?», fragte Laura Bossard. Kern des Kinderheims oder der Bossard-Schule sei seit den Anfängen gewesen, ein Ort zu sein, «wo es den Kindern wohl ist, wo sie dazugehören und wo sie in ihrer ganz individuellen Entwicklung gefördert werden».

Zu dieser Aussage Laura Bossards passten die Ausführungen von Regierungsrat Stephan Schleiss bestens. Er überbrachte die Grüsse und die Dankbarkeit der Zuger Regierung «für das, was die Bossard-Schule bis heute für den Kanton Zug getan hat, heute macht und hoffentlich auch in Zukunft machen wird.» Für Stephan Schleiss ist klar, was sich in diesen 125 Jahren spiegelt: «Es bedeutet, dass – in leichter Abwandlung des bekannten Sprichwortes -, gut Ding Weile hat.» Aber natürlich brauche gut Ding auch Weile. «Weile, welche sich die Bossard-Schule immer wieder genommen hat und nimmt. Nicht aus Selbstzweck, sondern stets mit dem Kind im Fokus.» Weil nicht nur gut Ding, sondern weil vor allem auch gut Kind Weile brauche: «Weile, die es, gepaart mit Professionalität und echtem Interesse, hier an der Bossard-Schule vorfindet.»

«Kein pädagogischer Flugsand»

Die Bossard-Schulesteht fürStephan Schleiss fest in der Zuger Bildungslandschaft. «Das Dorf im Dorf, das Harry-Potter-Haus, der Birmi-Hof, die Haltung der Schule, das Team, die Familie Bossard...das alles ist eben kein pädagogischer Flugsand, der sich beim ersten Windstoss verflüchtigt – und es windet viel in der Pädagogik.» Sondern das sei ein pädagogisches Fundament, eine pädagogische Gesamtumgebung, einBekenntnis, ein Ort, wo das Kind Vertrauen vorfindet, wo Spannungen ausgehalten, hohe Ziele gesetzt und die Beziehungen auf vielgestaltige Art und Weise gepflegt werden.

Das ist für Stephan Schleiss etwas enorm Kostbares und Wertvolles, etwas Gewachsenes, etwas Echtes. «Und das spüren die Kinder. Sie spüren, dass da kein Flugsand und kein Treibsand ist, sondern etwas Verlässliches, etwas Beständiges.» Und mehr noch: «Die Kinder spüren, dass da ein Fundament ist, dass da Ziele sind und echtes Interesse. Eben: eine pädagogische Gesamtumgebung, nicht Selbstzweck, sondern mit dem Kind und seinen Bedürfnissen im Fokus.» Das Kind im Zentrum – auch was das 125-Jahr-Jubiläum betrifft: Den Abschluss der Feierlichkeiten für die Bossard-Schule bildete am Freitag, 1. Juli, ein Fest für Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern.