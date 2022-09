Schule Mobbing oder rechtmässige Kündigung? Entlassung einer Zuger Lehrerin wird zum Fall für das Bundesgericht Im Jahr 2018 wurde im Kanton Zug eine Lehrerin freigestellt. Sie wehrte sich bis vor Bundesgericht gegen die Kündigung. Nun bestätigt das höchste Schweizer Gericht deren Rechtmässigkeit. Julian Spörri Jetzt kommentieren 02.09.2022, 12.00 Uhr

Die Freistellung einer Zuger Lehrerin beschäftigte das Bundesgericht in Lausanne. Symbolbild: Peter Schneider / Keystone

Über 30 Jahre lang stand eine Sprachlehrerin in den Diensten des Kantons Zug. Im Februar 2018 war jedoch Schluss: Die Frau wurde per sofort freigestellt und das Arbeitsverhältnis ein halbes Jahr später bei vollständiger Lohnzahlung für elf weitere Monate definitiv aufgelöst. Was war passiert?