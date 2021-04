Covid-19 Schule Steinhausen ist Grund für Spucktests an Unterstufen im Kanton Zug Die Gemeinde verzeichnete vor Ostern einen markanten Anstieg an Coronafällen. Eine deutliche Anhäufung hatte die Gesundheitsdirektion hierbei bei den Primarschulen festgestellt – und im ganzen Kanton gehandelt. Zoe Gwerder 15.04.2021, 18.25 Uhr

Die Reihentests ab der 4. Primarstufe im Kanton Zug scheinen von den Behörden etwas überstürzt eingeführt worden zu sein. Knapp eineinhalb Wochen vor Ostern kündigte die Bildungsdirektion solche Tests für die Woche nach Ostern an, worauf die Verantwortlichen in der ersten Testwoche mit Startschwierigkeiten kämpften. Doch der Kanton hatte offenbar gute Gründe, diese regelmässigen Coronatests schnellstmöglich auch auf tieferen Stufen einzusetzen: Eine Coronawelle schwappte in den drei Wochen vor Ostern über Steinhausen.

Auf dem Höhepunkt dieser Welle waren alleine in der vierten Märzwoche (ab dem 22. März 2021) insgesamt 50 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von den total 202 positiven Tests über den ganzen Kanton stammte also rund ein Viertel aus Steinhausen.

Den Wert von 50 Ansteckungen innert einer Woche erreichte die Gemeinde in der gesamten Pandemie bisher nur einmal: Ende November 2020 mit 55 positiven Fällen.

Im Gegensatz zu vergangenen Ausschlägen der Fallzahlen in anderen Gemeinden, gibt es bei Steinhausen aber einen Unterschied: ersichtliche Cluster – also Anhäufungen von Fällen. Wie vom Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri zu erfahren ist, war neben der Durchgangsstation für Asylsuchende, in welcher neun Personen positiv auf das Virus getestet wurden, insbesondere auch die Schulen Steinhausen betroffen. Die Unterstufe sogar «sehr stark», wie Hauri sagt. Er bestätigt:

«Die Situation an den Primarschulen in Steinhausen waren einer der Hauptgründe, die Reihentests möglichst schnell auf die Unterstufe auszuweiten.»

Gemäss dem Rektor der Schulen Steinhausen Peter Meier gab es in fünf Klassen der 5. und 6. Primarstufe in besagtem Zeitraum positiv getestete Schülerinnen und Schüler. Drei Klassen mussten in Quarantäne. «Es waren alles Klassen der Schulanlage Sunnegrund, jedoch aus drei unterschiedlichen Schulhäusern.» Meier geht davon aus, dass die positiven Fälle in den Klassen ein Abbild der steigenden Fallzahlen im Dorf sind.

Die Schulhausanlage Sunnegrund.

Bild: Matthias Jurt (Steinhausen, 15. April 2021)

Ansteckungen fanden an der Schule statt

Kantonsarzt Hauri hat aber Grund zur Annahme, dass auch innerhalb der Klassen das Virus weitergegeben worden war. «Wir schauen hierbei jeweils das Verhältnis von positiv getesteten Schülern und Eltern an. Sind mehr Eltern infiziert, gehen wir davon aus, dass das Virus von aussen her in die Schule getragen wurde. Sind aber gleich viele Schüler wie Eltern oder gar mehr Schüler als Eltern infiziert, wird das Virus wohl auch innerhalb der Schule weitergegeben worden sein.» Im Sunnegrund waren es sieben Eltern und sieben Schüler sowie drei Lehrpersonen. «Wie es aussieht, war das Virus von aussen in die Klassen getragen und innerhalb der einzelnen Schulklassen weitergegeben worden.» Von Klasse zu Klasse habe es aber ziemlich sicher keine Ansteckungen gegeben.

Rudolf Hauri, Zuger Kantonsarzt. Bild: Stefan Kaiser (Baar 08. Januar 2021)

Dass es nun in Steinhausen die Primarstufe stark getroffen hat, habe wohl auch mit der mutierten Virusvariante aus Grossbritannien zu tun, welche inzwischen für fast alle Ansteckungen verantwortlich ist. Kantonsarzt Hauri sagt:

«Wir sehen, dass es im Vergleich zu vergangenem Herbst deutlich mehr Ausbrüche auch in den Unterstufen gibt.»

Hierbei gelte jedoch nach aktuellem Stand der Informationen noch immer, dass die Kinder, je jünger sie sind, desto weniger das Virus weitergeben. Und Hauri fügt an: «Nur ist die Altersgrenze diesbezüglich etwas nach unten gerutscht.»

Reihentests bestätigen Eindruck

Inzwischen hat sich die Lage in Steinhausen wieder beruhigt – auch an den Schulen. Dort werden alle Klassen wieder vor Ort unterrichtet, wie Rektor Meier sagt. Und die Ruhe scheint nicht zu täuschen. So habe es bei den Reihentests, die auch in Steinhausen seit einer Woche durchgeführt werden nach ersten Erkenntnissen, keine Auffälligkeiten im Vergleich zu anderen Schulen gegeben, sagt Hauri.

Dass die Positivitätsrate auf Primarstufe mit 1,3 Promille um rund die Hälfte höher liegt als bei der Oberstufe mit 0,8 Promille, sei wohl darin begründet, dass zu Beginn noch mehr Fälle entdeckt werden, welche bei bestehenden Reihentests bereits in einem früheren Stadium entdeckt worden wären. «Ich gehe aber davon aus, dass sich der Anteil positiver Tests in nächster Zeit angleichen wird», erklärt Hauri.