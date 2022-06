Baarer Schülerinnen und Schüler über Politik informiert

Vereine Schülerinnen und Schüler über Politik informiert Baarer Lernende haben vor kurzem Besuch von Politikerinnen und Politikern erhalten. 07.06.2022, 17.22 Uhr

Das Zusammenführen von Bildung und Politik ist ein wichtiger Punkt für ein gerechtes und funktionierendes Politiksystem. Politische Bildung ist grundlegend für ein erhöhtes Verständnis der teils komplexen Vorgänge und erhöht die Bereitschaft zur Teilnahme. Ein Bewusstsein für politische Abläufe sollte ein Teil schulischer Ausbildung sein.

Vor kurzem fand im Schulhaus Sternmatt 2 in Baar im Rahmen einer Projektwoche ein Politiktag statt. Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, sich mit Baarer Politikerinnen und Politikern auszutauschen. Ebenfalls wurde eine Podiumsdiskussion organisiert, an welcher sich Vertreter aus Zuger Jungparteien zu unterschiedlichen Themen äusserten. Die Schüler nahmen aktiv an der Diskussion teil und konnten ihre zahlreichen Fragen einbringen. Die Rückmeldungen der Lernenden und der Lehrpersonen fielen positiv aus.

Mehr politische Bildung gefordert

Solche Anlässe finden leider selten statt, obwohl sie das Interesse der Lernenden für die Politik erhöhen und die politischen Vorgänge näherbringen würden. Die Einbindung von jungen Menschen in die Politik ist elementar für eine repräsentative Widerspiegelung der Bedürfnisse und Meinungen der Gesellschaft. Dazu gehört auch ein verstärkter Partizipationswillen. Die junge Bevölkerungsschicht geht nur selektiv wählen und abstimmen. Um jungen Menschen unser Politiksystem näher zu bringen, reichen die heutigen Bemühungen noch nicht aus. Projektwochen, Kantonsratsbesuche, politische Diskussionen oder ein neues Schulfach sind machbare Optionen, um ein persönliches Interesse und eine motivierte Teilnahme an der Politik zu wecken. Fest steht, dass ein Schritt zu vermehrter politischer Bildung gemacht werden muss.

Politik gehört in unser Bildungssystem. In Zukunft muss ein konkreter Plan ausgearbeitet werden, welcher die Politik greifbar und lebendig vermittelt.

Für die ALG Cham: Linus Heim

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.