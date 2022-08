Zug: Aufsichtsbeschwerde gegen Stadtrat wegen gebundener Ausgaben

Schulhausbauten Gebundene Ausgaben in Millionenhöhe: Einwohner reicht Aufsichtsbeschwerde gegen den Zuger Stadtrat ein Die geplanten Schulhausbauten Herti und Guthirt in der Stadt Zug werden immer mehr zum Politikum. Das liegt auch daran, dass die Finanzverordnung der Stadt gebundene Ausgaben ohne Begrenzung zulässt – und der Stadtrat davon grosszügig Gebrauch macht. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 25.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte die Schulanlage Herti einmal aussehen. Bild: PD

Der Stadtrat hat im Juli dieses Jahres die Vorlage Neubau Erweiterung Schulanlage Herti beschlossen. Diese sieht einen Objektkredit von rund 66,3 Millionen Franken vor. Mit dem Erweiterungsneubau der Schulanlage Herti möchte die Stadt der Raumnot und dem steigenden Schulraumbedarf im Schulkreis Herti/Letzi begegnen. Die Vorlage wurde vom Baudepartement ausgearbeitet.

Der Stadtrat hat in eigener Kompetenz zudem einen Betrag von 22,8 Millionen Franken für Sanierung und Umnutzung des bestehenden Schulgebäudes für die schulergänzende Betreuung beschlossen. Somit belaufen sich die Gesamtkosten für die Schulanlage Herti inklusive Kosten für die Vorbereitungsarbeiten, allfällige Provisorien und den Rückbau von 14,2 Millionen Franken auf fast 104 Millionen Franken.

Diese 14,2 Millionen Franken sind nicht im Objektkredit enthalten, sondern wurden vom Stadtrat ebenfalls als zusätzliche gebundene Ausgaben bewilligt, wie die SVP-Fraktion im Grossen Gemeinderat (GGR) in einer Interpellation feststellt.

Druck auf den Stadtrat wird erhöht

Neben den diversen weiteren politischen Vorstössen der SVP-Fraktion im GGR hat nun Philip C. Brunner (Gemeinderat und Kantonsrat SVP/Zug) «als Einwohner der Stadt Zug und nicht als Politiker», wie er betont, den Druck erhöht und eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Stadtrat von Zug beim Regierungsrat eingereicht. Gemäss Brunner habe die Staatskanzlei den Eingang der Beschwerde bestätigt.

Der Stadtrat hat laut Dieter Müller, Leiter Kommunikation, «offiziell keine Kenntnis der Aufsichtsbeschwerde beziehungsweise wir wurden bisher nicht über den Eingang einer solchen informiert».

Dem Vernehmen nach dürfte der Stadtrat die Herti-Vorlage zurückziehen oder Ergänzen. Auf jeden Fall ist für Freitag (26. August 2022) eine Mitteilung zur Sache in Aussicht gestellt. In einem solchen Fall würde Philip C. Brunner seine Aufsichtsbeschwerde zurückziehen.

In der Aufsichtsbeschwerde rügt Brunner den Umgang des Stadtrats mit der Bewilligung gebundener Ausgaben. Aber auch die Höhe derselben. Der Stadtrat verweist auf Paragraf 26 des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons und der Gemeinden (FHG), um die Entscheide zu rechtfertigen.

Dieses besagt im erwähnten Paragrafen: «Als gebunden gelten namentlich auch diejenigen Ausgaben, die der Werterhaltung, dem zeitgemässen Unterhalt und dem Umbau von a) Sachanlagen dienen, ohne den Zweck oder die vorhandenen Kapazitäten erheblich zu verändern; oder b) die für den Ersatz bestehender, nicht mehr den Anforderungen genügender Sachanlagen erforderlich sind», zitiert der Beschwerdeführer in der unserer Zeitung vorliegenden Aufsichtsbeschwerde.

Wirkliche Investitionshöhe «kommunikativ verwedelt»?

Brunner ist der Meinung, das Handeln des Stadtrats sei nicht rechtens.

«Ich werfe dem Stadtrat vor, willentlich den wirklichen dreistelligen Investitionsbetrag in Millionenhöhe gegenüber Parlament und Stimmvolk kommunikativ zu verwedeln, obwohl die gebundenen Ausgaben integral mit dem Gesamtprojekt verbunden sind.»

Der Beschwerdeführer macht geltend, dass es sich beim Umbau des bestehenden Schulhauses Herti in eine Schulbetreuungsinstitution laut Definition des FHG sowohl um eine Zweckänderung als auch eine erhebliche Kapazitätsveränderung handle. «Zudem ist der Bau von Provisorien und deren Miete ganz klar ein Teil eines Gesamtprojektes», argumentiert Brunner.

Der «kommunikativen Verwedelung» der Gesamthöhe des Investitionsbeitrags diene nach Brunners Meinung auch der in der Vorlage fehlende Hinweis auf die Finanzverordnung der Stadt. Danach sind laut Paragraf 14 gebundene Ausgaben ohne Begrenzung möglich und der Stadtrat beschliesst diese. Einmalige Ausgaben über 5 Millionen Franken unterstehen dem obligatorischen Referendum.

Der Beschwerdeführer beantragt der Regierung, die Vorlage Neubau Erweiterung Schulanlage Herti sei ungültig zu erklären. Es seien die als gebundene Ausgaben deklarierten Kosten detailliert auszuweisen. Dem Stadtparlament und dem Stimmvolk sei eine Gesamtvorlage vorzulegen, die sämtliche Kosten von rund 104 Millionen Franken ausweist.

Zudem sei der Stadtrat anzuweisen, die Finanzverordnung der Stadt bezüglich Obergrenze von gebundenen Ausgaben zu überarbeiten. Es muss – falls rechtlich möglich – eine Obergrenze festgeschrieben werden.

Erneut gebundene Ausgaben bewilligt Der Zuger Stadtrat habe «den GGR erneut umgangen und sich selber eine weitere ‹gebundene Ausgabe› in beträchtlicher Höhe für die Stadtschulen bewilligt», stellt die SVP-Fraktion in einer weiteren Interpellation zur Situation bezüglich der Raumnot beim Schulhaus Guthirt fest. Ein neues Schulhausprojekt, das momentan noch nicht realisiert werden kann, sei nie als Kreditvorlage vorgelegt worden. Weshalb das so sei und wie ein angekündigter Plan B der Stadt zur Behebung der Platznot aussehe, dazu soll der Stadtrat Stellung beziehen. (haz)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen