Vereine&Verbände Schulklasse schaut ins Handy Die Jugendlichen der Kunst- und Sportklasse Cham haben gelernt, wie man Smartphones repariert und aufschraubt. Für die Recommerce AG: Katja Buchmann 26.07.2022, 17.51 Uhr

Ein Schüler hatte gar ein defektes Handy mit dabei. Bild: PD

Während die meisten Kinder und Jugendlichen bereits die Sommerferien geniessen, absolvieren die Schülerinnen und Schüler der Kunst- und Sportklasse Cham zurzeit eine Blockwoche, in der sie sich verschiedensten Themen widmen. So lernten die Schülerinnen und Schüler etwa, einen Pullover aus Trikotstoff selbst zu nähen, eigneten sich elementares Wissen zur Statik an, um anschliessend einen möglichst hohen und stabilen Turm aus Bambus zu bauen, oder erfuhren Wissenswertes zu einem nachhaltigen Umgang mit elektronischen Geräten, indem sie selbst ein Handy auseinandergenommen und repariert haben.

Die Idee zum Reparatur-Workshop stammt von Simon Schibig, Lehrer an der Sekundarstufe des Röhrlibergs in Cham und verantwortlich für die Blockwoche des technischen Gestaltens: «In der heutigen Zeit, in der sehr vieles einfach weggeworfen wird, wenn es defekt ist, war es mir wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler selbst die Erfahrung machen können, etwas zu reparieren. Den grössten Alltagsbezug bot das Handy», sagt Schibli. Einige der anwesenden Lernenden hatten sogar aktuell einen Defekt am Smartphone: «Da war die Motivation zum Erlernen dieser lehrplanbezogenen Kompetenzen besonders gross», beobachtete der ausgebildete Automobilmechatroniker.

Matthias Dobmann von verkaufen.ch nahm sich der Aufgabe an, den Chamer Schülerinnen und Schülern zu zeigen, was man rund um Nachhaltigkeit bei elektronischen Geräten und Handyreparaturen wissen muss.

Jugendliche lernen kleine Nachhaltigkeitskniffe

Begonnen hat der Workshop mit einem Exkurs zum Thema ökologischer Fussabdruck und nachhaltigem Umgang mit Handys und anderen elektronischen Geräten. Die Jugendlichen haben verschiedene Möglichkeiten kennen gelernt, um ihren persönlichen Fussabdruck zu verringern. Die Lehre daraus: Jede und Jeder kann einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten. Schon kleine Massnahmen helfen: Sei es die Verwendung einer Schutzhülle oder die Anschaffung eines Occasion-Handys, denn mit jedem nicht neu produzierten Handy können 60 Badewannen an Wasser gespart werden.

Viele der Jugendlichen verbringen täglich Stunden mit ihrem Handy und kennen alle möglichen Tricks und Kniffe im Umgang damit. Die wenigsten wissen jedoch über das Innenleben ihres elektronischen Begleiters Bescheid und was sich alles in diesem verbirgt. «Die Jugendlichen waren erstaunt, wie viele Teile in einem Handy stecken. Vor allem die vielen winzigen Schrauben haben doch viele überrascht», so Matthias Dobmann von verkaufen.ch.

Die Ausführung bedarf viel Geschick

Der praktische Teil des Workshops erforderte viel Fingerspitzengefühl. Auf das Auseinandernehmen des Handys und das Ersetzen des Bildschirms folgte die Herausforderung, alles wieder richtig zusammenzusetzen, denn jede der vielen kleinen Schrauben musste wieder an ihren angestammten Platz.

Da waren ordentliche Schülerinnen und Schüler dann doch etwas im Vorteil. «Es hat mich daran erinnert, wie ich als Jugendlicher mein Mofa auseinandergenommen habe und es dann natürlich nicht geschafft habe, dieses wieder ganz zusammenzubauen», meinte Mathias Dobmann schmunzelnd. Schliesslich haben es dann aber doch alle Jugendlichen geschafft, die Geräte wieder zusammenzubauen. Übrig blieben gerade mal drei Schrauben.