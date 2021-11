Schulraum Abstimmung über das Grossbauprojekt Wiesental: Das sagen die Baarer Parteien dazu Am 28. November entscheidet die Baarer Stimmbevölkerung, ob für knapp 94 Millionen Franken ein neues Schulhaus gebaut wird. Die Baarer Parteien stimmen dem Projekt zu – kritisieren aber einige Punkte. Vanessa Varisco Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

So könnte das Areal künftig aussehen. Der Grüngürtel der nahen Lorze wird durch Baumreihen zwischen den Gebäuden fortgesetzt. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Die Schule Wiesental in Baar soll neu gebaut werden. Kostenpunkt: 94,32 Millionen Franken. In zwei Etappen soll die bestehende Schule rückgebaut werden. Geplant ist, ein modernes Schulareal mit vier Gebäuden zu errichten. Die neue Schule Wiesental ist als 4,5-Züger konzipiert (4 bis 5 Klassen pro Jahrgang) und beinhaltet neben den Schulzimmern auch eine Aula, eine Bibliothek, ein Gebäude für die schulergänzende Betreuung sowie eine Dreifachturnhalle. Die Baarer Stimmbevölkerung stimmt am 28. November darüber ab – ebenso über das damit einhergehende Turnhallenprovisorium.