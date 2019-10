Schulreisen: Praxis im Kanton Zug wird überarbeitet Die Zuger Gemeinden reagieren unterschiedlich auf den Bundesgerichtsentscheid. Riccardo Cicchetti

Exkursionen und Schulreisen stärken den Zusammenhalt zwischen Schülerinnen und Schülern und bieten eine Gelegenheit, Erfahrungen ausserhalb des Klassenzimmers zu sammeln. Somit stellen sie einen elementaren Bestandteil des Unterrichts dar. Anfang Dezember 2017 wurde allerdings ein Bundesgerichtsentscheid gefällt, der eine Überarbeitung dieser Praxis nötig machte. Die obligatorische Schulzeit muss für die Schülerinnen und Schüler unentgeltlich sein.

Konkret heisst das, dass Schulen kein Geld mehr für Exkursionen von Eltern verlangen dürfen. Dies hat auch die Gemeinden des Kantons Zug auf den Plan gerufen. Sie überprüften im vergangenen Jahr die bisherige Praxis und erhöhten, falls notwendig, ihre Beiträge. Die Gemeinden reagierten unterschiedlich auf das Urteil. Die Vorsteherin des Bildungsdepartements der Stadt Zug Vroni Straub meldet, dass nur Lager oder Exkursionen, welche zum notwendigen Grundschulunterricht gehören, für die Eltern zwingend unentgeltlich sein müssen. «Die Verpflegung und Unterkunft muss aber weiterhin bereitgehalten werden. Der maximal zulässige Betrag pro Tag dürfte sich zwischen zehn und 16 Franken bewegen», ergänzt Straub. Ganz ohne Kosten für die Eltern geht es also doch nicht. Weiter habe die Stadt Zug aufgrund des Bundesgerichtsentscheids ihre Wegleitung für Schul- und Freizeitlager überarbeitet. Die Stadt bezahlt neu 10 Franken mehr pro Lagerwoche und Teilnehmer.

Beiträge werden erhöht

Auch die Gemeinde Hünenberg hat Anpassungen vorgenommen. Rektor Rolf Schmid bestätigt, dass die Exkursionskredite um 15Franken pro lernender Person erhöht wurden. «Aufgrund des Bundesgerichtsurteils hat der Gemeinderat beschlossen, die Beiträge zu erhöhen.» Mit den zur Verfügung stehenden Exkursionskrediten könnten die Klassenlehrpersonen selber entscheiden, welche Exkursionen und Lehrausgänge sie unternehmen möchten. Es gäbe keine obligatorischen Lehrausgänge, die Schulreise sei aber ein wichtiger Bestandteil eines Schuljahres.

Schmid glaubt, dass die Exkursionen und Schulreisen mithilfe des erhöhten Kredits in gleichem Umfang durchgeführt werden können, wie vor dem Bundesgerichtsentscheid. «Wir werden dies im Auge behalten und gegebenenfalls in den Stufen Anpassungen beantragen. Wenn die Kosten für die Transportmittel steigen, müssen wir schauen, ob diese 15 Franken in einzelnen Stufen auch in Zukunft noch reichen.» Auch die Gemeinde Baar hat ihre Beiträge erhöht, wie Rektor Urban Bossard erklärt: «Es werden die gewohnten Exkursionen stattfinden, da gibt es keine Reduktion. Nur die Gemeinde hat erheblich mehr zu zahlen.» Die Gemeinde Walchwil pflegt eine andere Strategie, wie der vorläufige Schulpräsident René Peyer bekundet: «Walchwil hat die Beiträge nicht erhöht. Sollten spezielle Exkursionen oder Lager anstehen, welche die vom Bund vorgegebenen Beiträge überschreiten sollten, kann das zusätzlich budgetiert werden.» In einem Punkt sind sich jedoch alle Gemeinden einig. Die Schulreisen sind von grosser Bedeutung und dürfen nicht vernachlässigt werden.