Schulstart im Kanton Zug Schulschliessungen sind nur im schlimmsten Fall eine Option – Zuger Schulen sind auf anspruchsvolle Wochen vorbereitet Unter Rektorinnen, Schulleitern und Lehrpersonen ist angesichts des Schulstarts vom Donnerstag eine gewisse Anspannung spürbar. Das Credo für die kommenden Wochen lautet: Die Schulen sollen so lange es geht offen bleiben. Linda Leuenberger 06.01.2022, 05.00 Uhr

Am Donnerstag kehren Zuger Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht. Selten war ein Schulstart mit so vielen Unsicherheiten behaftet wie jetzt. Die Coronastatistik des Kantons Zug legt nahe, dass die Covid-Fälle weiter rasant ansteigen. Die Kurve schnellte schon nach den Herbstferien in eine nie dagewesene Höhe. Dass die neue Virusvariante Omikron ansteckender ist als ihre Vorgängerinnen, wird diesen Trend wohl verschärfen.

Wie sehen die Schulleitungen des Kantons Zug dem Schulstart entgegen? Eine Umfrage unserer Zeitung zeigt: Unter Rektorinnen, Schulleitern und Lehrpersonen sei eine gewisse Anspannung spürbar, wie es in den Rückmeldungen heisst. Die Wochen zwischen Herbst- und Weihnachtsferien seien «sehr intensiv», «anspruchsvoll» und «aufwendig» gewesen, besonders was die kurzfristige Suche nach Stellvertretungen angehe oder die interne und externe Kommunikation. Für die Lehrpersonen und Mitarbeitenden waren die Ferientage von grosser Bedeutung, um «etwas Abstand zu nehmen» und sich von den «Herausforderungen im Herbst zu erholen». «Die Schulleitungen waren oft auch abends und am Wochenende mit der Organisation von Stellvertretungen beschäftigt und mussten ständig erreichbar sein», schreibt ein Rektor. Ein anderer: «Gegenseitige Unterstützung ist in dieser Zeit besonders wichtig.» Nun seien die Schulen auf «anspruchsvolle Wochen» vorbereitet und versuchen, «vorausschauend zu agieren». «Wir müssen flexibel und entscheidungsfreudig bleiben.» Die Schutzkonzepte seien aktualisiert und kommuniziert.

Zahl der infizierten Lehrpersonen unbekannt

Bis am Mittwochabend waren der Zuger Gesundheitsdirektion keine Fälle infizierter Lehrpersonen bekannt. Wie der Präsident der kantonalen Rektorenkonferenz, Peter Meier, auf Anfrage aber sagt, fallen in Steinhausen zwei Lehrpersonen wegen Covid aus. «Die Ansteckungszahlen sind unberechenbar. Aber sofern nur wenige Lehrpersonen betroffen sind, können wir die Ausfälle wie bisher stemmen», sagt Meier, der in Steinhausen als Rektor wirkt. Und:

«Es kommt immer drauf an, welche Lehrpersonen in Quarantäne müssen, ob es etwa Fachlehrerinnen oder Klassenlehrer sind und auf welcher Schulstufe sie unterrichten.»

Sollte in den oberen Stufen zu wenig Lehrpersonal im Schulhaus sein, können Lehrpersonen von Zuhause ins Klassenzimmer zugeschaltet werden, so Meier. Handle es sich bei der betroffenen Klasse um ältere Schülerinnen und Schüler, die selbstständig arbeiten können, könne eine Lehrperson vor Ort gelegentlich nach dem Rechten sehen. Bei jüngeren Schulkindern, die auf direkte Betreuung angewiesen sind, brauche es hingegen zwingend Stellvertretungen.

Die Hauptaufgabe der Schulleitenden werde in den kommenden Wochen darin bestehen, solche Personalausfälle zu decken, sagt Meier. «Das ist das wichtigste, ansonsten kann der Präsenz-Schulbetrieb nicht aufrechterhalten werden.»

Schulen sollen offen bleiben

Schulschliessungen seien nur im schlimmsten Fall eine Option, sagt der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Aus reiner Vorsicht greife der Kanton nicht zu dieser Massnahme, sofern der Bund das nicht verlange. «Vielleicht wird es notwendig, einzelne Klassen in den Fernunterricht zu schicken. Aber das ist immer noch besser, als ganze Schulhäuser zu schliessen.» Die Schulen nehmen mit dieser Strategie gemäss Schleiss grossen Organisations- und Kommunikationsaufwand auf sich. Handkehrum wäre Fernunterricht, der pädagogisch per se ein Nachteil sei, auch für die Eltern belastend und sie müssten Notbetreuungsmöglichkeiten organisieren.

Wie vor den Weihnachtsferien führen die Zuger Schulen im neuen Jahr zwei Mal wöchentlich Reihentests durch. Ebenso gilt Maskenpflicht. In vielen Schulen sind die Mitarbeitenden verpflichtet, den ganzen Tag Schutzmasken zu tragen. In einigen Gemeinden legen die Schulen den Eltern nahe, ihren Kindern zu empfehlen, die Maske im Klassenzimmer anzubehalten, auch wenn sie sitzen. Schleiss: «Ich unterstütze diese Empfehlung.»

Im Januar steht die Erneuerung des Regierungsratsbeschlusses für die Reihentests an, so Stephan Schleiss. Sie sollten zuletzt bis zu den Sportferien fortgeführt werden und wären, sofern die Fallzahlen sinken, aufgehoben worden.