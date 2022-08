Schulstart Nach der PH direkt ins Klassenzimmer: Der erste Schultag für eine Zuger Lehrperson und ihre Schülerinnen und Schüler Am Montag nahmen die Schulen nach der Sommerpause ihren Betrieb wieder auf. Die Primarlehrerin Gina Weiss durfte zum ersten Mal ihre Erstklässlerinnen und -klässler willkommen heissen. Caila Schilling Jetzt kommentieren 24.08.2022, 16.00 Uhr

Gina Weiss (Mitte, im schwarzen T-Shirt) beim Einführen des Buchstabens L. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

Den Rucksack gepackt, alle Stifte gespitzt, und das Znüni darf auch nicht fehlen: Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Zug ging es am Montag, 22. August, nach den Sommerferien zurück in die Schule.

Für viele war dieser Tag der allererste Schultag, die Aufregung darauf war gross. Auch für die Primarlehrerin Gina Weiss aus Zug war es ein ausserordentlicher Tag, denn sie durfte ihre allererste Klasse bei sich im Schulzimmer in Unterägeri begrüssen. Die 23-Jährige hat gerade im Juni die Pädagogische Hochschule Zug abgeschlossen.

Mark (6) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Ich habe mich am meisten auf die Hausaufgaben gefreut. Ich liebe das Lernen und würde am liebsten auch in der Nacht in die Schule gehen.»

«Hüpft auf und ab und versucht euch gleichzeitig so viel wie möglich auf diesem Bild zu merken», sagt Weiss am Dienstagnachmittag zu Beginn des Unterrichts. Danach wurde zusammengetragen, was die Erstklässlerinnen und -klässler sich alles merken konnten. Die Halbklasse der Klasse 1a im Acher West lernt als Erstes den Buchstaben L kennen.

Klassenlehrperson Gina Weiss (23) aus Zug. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

Grosse Anspannung am ersten Schultag

«Ich war ziemlich nervös an meinem ersten Schultag als Klassenlehrperson», erzählt Gina Weiss (23), «nicht nur die Kinder sind neu, sondern auch die Eltern, und man will natürlich einen guten Eindruck hinterlassen.»

Die neue Klasse 1a wurde von allen Klassen des Schulhauses im Foyer mit Musik und Seifenblasen begrüsst, was für die neuen Schülerinnen und Schüler ein einmaliges Erlebnis war. Es sollte laut Weiss ein zauberhafter Einstieg sein, da das diesjährige Thema des Schulhauses Zauber sei. Weiss fasst ihre eigenen Gefühle zusammen: «Als ich meine neue Klasse gesehen habe und sie begrüssen durfte, ist meine ganze Nervosität gefallen. Es war ein aufregender und schöner Moment.»

Flutura (7) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Ich war zuerst sehr nervös und wollte nicht in die Schule, weil ich Angst hatte, dass mich meine Mama nicht mehr abholt. Aber nachher war alles sehr schön und super.»

Von eigenen Primarlehrern inspiriert

Die Zugerin erinnert sich noch gut an ihre eigene Schulzeit und ihre Primarschullehrer, welche sie dazu inspiriert haben, den Weg zur Lehrerin einzuschlagen. Obwohl sie während ihrer Kanti-Zeit auch andere Interessen fand, kehrte sie schlussendlich zu ihrem Kindheitstraum zurück.

Corsin (6) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Für den Schulstart durfte ich mir selbst einen Schulthek aussuchen. Alle meine Etuis passen dazu.»

Die Zugerin sagt mit einem Lächeln: «Ich will eine wichtige Rolle für meine Schülerinnen und Schüler einnehmen, so wie es meine Primarschullehrer damals für mich waren. Kinder können mir so viel geben, ich liebe es einfach, ihnen neues Wissen zu vermitteln.»

Ronja (6) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Ich habe mich am meisten auf meine Lehrerin und auf das Lesen lernen gefreut.»

Unterstützung für den Einstieg war da

Nachdem Weiss ihre Sommerferien genossen hatte, stand das Vorbereiten des Unterrichts an. Sie konnte sich dafür mit anderen 1.-Klasse-Lehrpersonen in Unterägeri zusammentun und gemeinsam arbeiten. «Alleine gleich in den Beruf einzusteigen, wäre sehr hart und ich bin froh, dass wir uns gegenseitig unterstützen konnten», meint die Zugerin. Ihre Mentorin habe ihr ebenfalls viel Beistand geleistet.

Nando (7) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Ich habe mich sehr auf unsere Lehrerin Frau Weiss gefreut. Ich gehe sehr gerne in die Schule.»

Als Tipp für neue Lehrpersonen kann die Zugerin mitgeben, dass beim Vorbereiten nicht gleich alles perfekt sein muss. Es sei völlig in Ordnung, wenn beim Schulstart noch nicht alles bis zu den nächsten Sommerferien durchgeplant sei. Den Erstklässlerinnen und -klässlern empfiehlt sie, einfach gelassen in die Schule zu kommen.

«Die Kinder sollen von ihren Eltern und sich selbst nicht unter Druck gesetzt werden», meint Weiss. «Es ist nicht erforderlich, dass die Kinder bereits vor der ersten Klasse schon schreiben, rechnen und lesen können, denn dafür kommen sie in die Schule.»

Matilda (8) aus Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser (Unterägeri, 23. August 2022)

«Ich rechne nicht gerne, aber ich habe mich sehr auf die Pausen gefreut.»

Die Zugerin will auf jeden Fall auf dem Beruf bleiben und auch gerne andere Primarstufen unterrichten. In der späteren Zukunft könnte sie sich vorstellen, den Master in Heilpädagogik zu absolvieren und als Heilpädagogin zu arbeiten.

