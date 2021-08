Leserbrief Schutz vor Rasern auf zwei Rädern Zur Konfrontation von Velofahrern und Hündelern 04.08.2021, 15.05 Uhr

«Dumme Sau», «Nimm deinen scheiss Köter zu dir». Die Kommentare unter der Gürtellinie kann ich nicht schreiben. Mein Leserbrief würde nicht gedruckt werden. Ja, ich habe genug davon, mich von Velofahrern so beschimpfen zu lassen. Es sind immer Männer. Männer, die in ihren Rennanzügen über Wanderwege, Strassen, auf denen Fahrradfahren erlaubt ist, rasen, was das Velo und die Kondition hergibt. Ob übersichtliche oder unübersichtliche Wege, egal. Und jetzt noch all die E-Biker, auf den gleichen Wegen und Strassen. Es gibt oft gefährliche Momente für mich und meinen Hund. Wetzen die Fahrer um eine Kurve und ich komme ihnen mit meinem Hund entgegen: puh, das Gefluche, wenn sie bremsen, ausweichen müssen.