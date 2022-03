Zuger Kantonal-Schützen feiern ihr 125-Jahr-Jubiläum

Vereine Schützen feiern 125-Jahr-Jubiläum Anlässlich seiner GV ehrte der Zuger Kantonal-Schützen-Verband zudem zahlreiche erfolgreiche Schützen. 10.03.2022, 17.23 Uhr

Kürzlich trafen sich in Oberägeri 65 Delegierte und 32 Gäste zur Jubiläums-Delegiertenversammlung, welche traditionsgemäss mit einem gemeinsamen Nachtessen begann, musikalisch begleitet durch die Bauernmusik Baar. Der Anlass wurde durch die Schützen Ägerital-Morgarten organisiert und die vielfältige Geschichte des Ägeritals und Morgartens wurde durch Legorenvater Martin I. in humorvollen und amüsanten Versen präsentiert – was für viele Schmunzler sorgte.

Nach dem feierlichen Einzug der Verbandsfahne zu den Klängen des Fahnenmarsches eröffnete Präsident Heinz Hunziker mit einem Zitat von Abraham Lincoln offiziell die Versammlung und hiess alle anwesenden Vertreter der Behörden, des Militärs, anderer Schiessverbände und Vereine, die Ehrendamen, Gäste sowie Delegierten willkommen. In seiner persönlichen Botschaft dankte er allen Verantwortlichen, welche dafür gesorgt haben, dass der Schiessbetrieb im vergangenen Jahr reibungslos und unfallfrei funktioniert hat und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass nach zwei Jahren schmaler Gratwanderung nunmehr eine Schiesssaison ohne Einschränkungen und in der gewohnten Normalität gelebt werden kann.

Leider musste letztes Jahr von einigen Kameradinnen und Kameraden Abschied genommen werden. Ihnen allen wurde unter besinnlicher musikalischer Begleitung der Bauernmusik Baar würdig gedacht.

Die Gewinner der Gruppenmeisterschaft erhielten ein Präsent überreicht. Bild: PD

Der Präsident führte zügig durch die Versammlung, welche durch Gastreden von Regierungsrat Beat Villiger und des Vorstandsmitglieds des Schweizerischen Schiesssportverbandes Walter Harisberger bereichert wurde. Beide Redner würdigten das 125-jährige Bestehen des Verbandes, sein Engagement für die Erhaltung der Tradition und den lebendigen Geist mit einer nach vorne gerichteten Orientierung. Es wurde aber auch die aktuelle politische Lage angesprochen und die Auswirkungen der Sanktionen auf die Schützen. Finanzchef Kurt Höltschi konnte einen positiven Jahresabschluss präsentieren, was auch durch die vielen nicht stattgefundenen Wettkämpfe bedingt war. Bilanz und Erfolgsrechnung 2021 wurden von den Delegierten einstimmig angenommen, ebenso der Voranschlag 2022, der im Jubiläumsjahr eine Auszahlung an alle angeschlossenen Vereine beinhaltet. Die Delegierten folgten auch einstimmig dem Antrag des Vorstandes auf Belassung der Jahresbeiträge.

Zahlreiche Ehrungen und Auszeichnung gefeiert

Trotz des Appells des Präsidenten fanden sich leider keine spontanen Bewerbungen für die immer noch unbesetzten Ressorts.

Ein immer wieder schönes Traktandum bildeten wiederum die zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen. Besonders erfreulich ist das gute Abschneiden der Jugend. Walter Harisberger konnte gleich drei SSV-Zinnteller überreichen. Die erfolgreichsten Schützinnen und Schützen des vergangenen Jahres wurden gebührend gefeiert und Verdienstmedaillen für eine 10- bzw. 15-jährige Vorstandsarbeit abgegeben werden. Der Wanderpreis der Militärdirektion des Kantons Zug «Gewehr» wurde von Beat Villiger an die SG Steinhausen überreicht, der Wanderpreis «Pistole» an den SSV Cham-Ennetsee. Der Gewinner der Zentralschweizer-Jungschützen-Einzelmeisterschaft ist Dario Reichlin von den Schützen Ägerital-Morgarten.

Für das Jubiläumsjahr präsentierte der Vorstand den Jubiläumsstich, an welchem alle Schützen gegen ein bescheidenes Entgelt teilnehmen können. Alle erhalten eine Erinnerungsgabe und aus allen Standblättern werden zehn Gewinner für einen Gutschein gezogen. Der Verband sieht einer regen Teilnahme entgegen. Ebenfalls vorgestellt wurde das ins Leben gerufene Zuger Winterschiessen für Gewehr und Pistole. Die durchführenden Vereine für die Jahre 2022 und 2023 sind die Pistolenschützen Baar sowie die Schützengesellschaft der Stadt Baar. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Verbandes www.zugerksv.ch

Um 22 Uhr schloss der Präsident den offiziellen Teil der Versammlung mit dem Wunsch auf ein schönes, freudvolles und gesundes Jahr verbunden mit der Hoffnung, ganz viele Schützen in den Schiessständen zu sehen. Zum inoffiziellen Abschluss der Versammlung gab es Kaffee und Dessert, ersteres gespendet von der Gemeinde Oberägeri, wofür der anwesende Gemeindepräsident Marcel Güntert grossen Applaus erhielt.

Für den Zuger Kantonal- Schützen-Verband: Zuzana Jung

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.