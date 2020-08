Leserbrief Schweiz soll für Sicherheit sorgen Zu neuen Kampfflugzeugen 30.08.2020, 17.46 Uhr

Die aktuellen Kampfflugzeuge sollen modernisiert werden. Nebst dem F/A-18 aus dem Jahr 1996 stehen der Luftverteidigung derzeit noch die Tiger F-5E aus dem Jahr 1978 zur Verfügung. Damit ist das Flugzeug etwa gleich alt wie der VW Golf 1 von 1974. Man stelle sich vor, unsere Polizei würde mit einem Golf 1 auf Patrouille gehen. Die Schweiz muss in der Lage sein, eigenständig für die Sicherheit der Bevölkerung zu Sorgen. Für diese Sicherheit stehen in erster Linie unsere Blaulichtorganisation mit Ambulanz, Polizei und Feuerwehr zur Verfügung. Die Armee dient als Sicherheitsreserve, welche am Boden, auf dem Wasser und in der Luft für die notwendige Sicherheit sorgt. Nun ist es an der Zeit, ein Glied dieser Sicherheitskette zu modernisieren. Daher sage ich am 27. September klar Ja zu den neuen Flugzeugen.