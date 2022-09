Zuger Eishockey-Arena wird in Turnhalle verwandelt

Am Wochenende steigen in Zug die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen. Das OK erwartet knapp 3000 Turnerinnen und Turner aus dem ganzen Land. Dafür wird das Eisfeld in der Bossard Arena zu einem Hallenboden umfunktioniert.

Sven Brun 02.09.2022, 16.19 Uhr