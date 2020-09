Schweizer Schlössertag: Im Museum Burg Zug steht das Thema Gesundheit im Fokus Gesundheit, Medizin und Hygiene - am 4. Oktober will das Zuger Museum dazu ein spannendes Programm bieten. 28.09.2020, 12.00 Uhr

Das Museum Burg Zug. Bild: PD

(rh) Am 4. Oktober, dem 5. Schweizer Schlössertag, erwartet die Besucher des Museums Burg Zug ein spannendes Programm rund um die Themen Gesundheit, Medizin und Hygiene. Dies schreibt das Museum in einer Medienmitteilung. Wo befanden sich in der Burg früher die sanitären Anlagen? Was hat es mit dem Brunnen auf sich? Welche Kräuter konnte man in der alten Drogerie Luthiger kaufen und gegen welche Beschwerden wurden sie eingesetzt? Und wieso trug man im Barock gepuderte Perücken und viel Parfüm?