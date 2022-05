Schweizer Wanderer zu Besuch in Zug

Vereine Schweizer Wanderer in Zug zu Gast Am Wochenende vom 14. und 15. Mai trifft sich der Dachverband der Schweizer Wanderwege in Zug. 11.05.2022, 17.12 Uhr

Michael Roschi- Geschäftsleiter der Schweizer Wanderwege ist mit dem Dachverband zu Gast in Zug

Für den organisierenden Verein Zuger Wanderwege ist es eine grosse Ehre, dass der Dach­verband aller Schweizer- und der Liechtensteinischen Wanderweg-Fachorganisationen, seine Generalversammlung in Zug abhält. Laut OK- Präsident und Vize-Präsident der Zuger Wanderwege, Alfred Knüsel, hat sich der Verein für die Durchführung und die Organisation der jährlichen Generalversammlung beworben und letzten Herbst den Zuschlag bekommen. Mit einem effizienten OK-Team wurde innert weniger Monate ein interessantes Programm für die Delegierten zusammengestellt.

GV im Theater Casino – Wanderung im Ägerital

Die Generalversammlung findet am Samstagmorgen, 14. Mai, im Theater Casino Zug statt. Für die Begleiterinnen und Begleiter der Delegierten finden eine ­Besichtigung der Burg Zug und des Schmuckhauses Lohri statt. Am Nachmittag stehen dann eine Altstadtbesichtigung oder ein Besuch der Destillerie Etter auf dem Programm. Den Ausklang macht ein Essen auf dem Zugersee. Am Sonntag führt der Verein Zuger Wanderwege seine Gäste dann ins Ägerital zu einer Wanderung entlang dem Ägerisee.

Der Verein Zuger Wanderwege stellte Michael Roschi, Geschäftsleiter der Schweizer Wanderwege, vier Fragen zum bevorstehenden Ausflug nach Zug.

Wie kommt Zug dazu, Austragungsort der General­versammlung der Schweizer Wanderwege zu sein?

Es ist zur Tradition geworden, dass die kantonalen Wanderweg-Organisationen als Gastgeber der Generalversammlung der Schweizer Wanderwege auftreten. Wir haben uns sehr über die Bewerbung des Vereins Zuger Wanderwege gefreut.

Wie gut ist der Kontakt zum Verein Zuger Wanderwege, der Fachorganisation zum Thema Wandern im Kanton Zug?

Der Kontakt zum Verein Zuger Wanderwege ist sehr gut und sehr freundschaftlich. Die Zuger Wanderwege sind ein sehr engagiertes Mitglied der Schweizer Wanderwege.

Wie wichtig sind die einzelnen Fachorganisationen für den Dachverband der Schweizer Wanderwege?

Die 26 kantonalen Wanderweg-Organisationen sind die Mitglieder des Dachverbandes. Diese sind also unverzichtbar. Vor allem aber leisten die Wanderweg-Organisationen, zusammen mit ihren 1500 freiwilligen Helfern, einen unbezahlbaren Einsatz zu Gunsten des Schweizer Wanderwegnetzes. Sie kontrollieren die Wanderwege, die Signalisation und führen teilweise auch Unterhaltsarbeiten aus. Zudem engagieren sie sich in den Kantonen für das Wandern – die beliebteste Freizeitaktivität der Schweizerinnen und Schweizer.

Wie gut kennt Michael Roschi den Kanton Zug ?

Ich kenne den Kanton Zug ein bisschen aus meiner Zeit, in der ich in der Zentralschweiz gelebt habe. Besonders gefallen haben mir die Sonnenuntergänge am Zugersee und auch die Wanderungen auf den Wildspitz. Seinerzeit genoss ich dort den besten Kartoffelsalat (lacht), ist aber schon mindestens 15 Jahre her.

Für den Verein Zuger Wanderwege: Marcel Hähni

