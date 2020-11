Schwierige Saison für die Zuger Schifffahrt wird frühzeitig beendet Infolge der weiter verschärften Schutzmassnahmen wird die Saison auf dem Zuger- und dem Ägerisee abgebrochen. 06.11.2020, 12.15 Uhr

(haz) Mit viel Elan wurde der Saisonstart 2020 auf den beiden Zuger Seen vorbereitet. Die Schiffe wurden auf Vordermann gebracht, die Crew stand in den Startlöchern und auf dem Zugersee bereitete sich der neue Event- und Gastronomiepartner Edelweiss Catering auf seinen ersten Zuger Schiffsommer vor. Der Auftakt in die Saison 2020 mit Sonntags-Brunchfahrten gelang laut Medienmitteilung der beiden Schifffahrtsgesellschaften gut. Mit dem Lockdown verzögerte sich jedoch der lang ersehnte Start der Kursfahrten: Die Schiffe durften erst am 8. Juni auslaufen, ausgerechnet in einem Monat, der nach dem sonnigen Frühling viel Regen mit sich brachte. Trotz dieses durchzogenen Auftakts kamen viele Kunden zurück an Bord und genossen die wunderschönen Zuger Seen. Eine positive Tendenz wurde insbesondere gegen Ende des Sommers verzeichnet mit steigenden Frequenzen.