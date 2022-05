Die Zuger Badisaison ist eröffnet: eine Übersicht

Bereits am 1. Mai begrüssten das Freibad Lättich und das Seebad Walchwil erstmals ihre Sommergäste. Am kommenden 7. Mai heissen die Strandbäder Zug, Seeliken, Cham Seeweg, Hünenberg sowie das Lido in Unterägeri Wasserratten und Sonnenhungrige willkommen. Ab Sonntag, 8. Mai, ist das Ägeribad in Oberägeri geöffnet und ab 14. Mai das Schwimmbad Rotkreuz.

Die unbeaufsichtigten Freibäder Trubikon und Tellenörtli Oberwil, Siehbach (Männerbadi), Brüggli, und Choller sind rund ums Jahr zugänglich.