Schwimmen Aurel Achleitner gewinnt den Schweizer-Meister-Titel Der 15-Jährige vom SV Baar ist über 3000 Meter im Genfersee nicht zu schlagen. 13.09.2022, 10.57 Uhr

Aurel Achleitner mit Gold. Bild: PD

Aurel Achleitner startete am vergangenen Samstag in Genf an der Schweizer Meisterschaft im Freiwasserschwimmen.