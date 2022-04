Schwimmen Baarerinnen und Baarer überzeugen an den Schweizer Meisterschaften Neben zahlreichen A-Finals gibt es auch einen Vereinsrekord zu vermelden. 01.04.2022, 17.29 Uhr

Aurel Achleitner, Nino Milli, Sam Picard und Leo Verschooten (von links) haben mit der Staffel eine Bestzeit erzielt. Bild: SV Baar/PD

Der Schwimmverein Baar war mit 23 Teilnehmenden an den Schweizer Meisterschaften in Uster vertreten. Für einen Höhepunkt sorgte die Staffel über 4-mal-100-Meter-Lagen in der Besetzung Sam Picard, Nino Milli, Leo Verschooten und Aurel Achleitner. Sie stellte in 4:02,10 Minuten einen Vereinsrekord auf und klassierte sich unter den besten 15 Vereinen der Schweiz. Auch darüber hinaus liess sich die Ausbeute von fünf A-Finals und zehn B-Finals sehen.