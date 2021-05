Schwingplatz Corona bringt die Zuger Schwingklubs in Baar zusammen In Baar besteht seit kurzem ein neuer Schwingplatz. Darauf werden sämtliche Nachwuchsanlässe der Saison 2021 ausgetragen. Die Aktiven sollen sich dort vorbereiten können. Denn der Verband hat noch kein Fest gestrichen. Raphael Biermayr 10.05.2021, 05.00 Uhr

Die Teilnehmer des Buebenschwingets Cham haben sich im Baarer Sägemehl gemessen. Bild: Roger Zbinden (Baar, 08. Mai 2021)

Die vier Zuger Schwingklubs haben aus der Not eine Tugend gemacht und arbeiten in der laufenden Saison im Nachwuchsbereich zusammen. Sämtliche Anlässe finden auf dem eigens dafür erstellten Platz beim Wiesental in Baar statt. Am Samstag machte der Buebeschwinget des SK Cham-Ennetsee den Auftakt. Dessen ehemaliger Präsident Reto Arnold steht seit 2017 dem Zuger Verband vor. Er ist dankbar für die Möglichkeit, während der Pandemie immerhin dem Nachwuchs Wettkämpfe zu ermöglichen. Und auch finanziell sei das interessant:

«Da keine Zuschauer zugelassen sind, können wir die Kosten für die einzelnen Klubs so tief halten.»

Seit Anfang März dürfen sich bis 20-Jährige wieder miteinander messen. Die Zuger waren kürzlich mit einigen Teilnehmern am Jungschwingertag in Küssnacht vertreten und errangen in den vier Jahrgangskategorien neun Zweige.

Nach den Lockerungen der Massnahmen habe man die Möglichkeit eines Schwingplatzes für alle in Baar in Betracht gezogen, sagt Reto Arnold. Die Chamer und die Klubs Zug-Umgebung und Oberwil-Zug seien sofort dabei gewesen. Die Ägeritaler hätten noch erwogen, den Platz in Morgarten zu erstellen, unterstützten letztlich diese Lösung ebenfalls.

Die Gemeinde bietet Hand

Was den Trainingsbetrieb anbelangt, bleiben die Klubs unter sich. Wegen der tiefen Temperaturen fanden die meisten Einheiten bis jetzt in den Hallen statt, erst seit letzter Woche wurden vereinzelte Einheiten auf dem Platz im Wiesental durchgeführt. Garderoben und Duschen finden sich in der Zivilschutzanlage, die Schwinger dürfen sie benutzen. Die Gemeinde Baar habe man nicht lange überzeugen müssen. «Sie ist sehr schwingerfreundlich», weiss Reto Arnold, der selbst in der Ortschaft wohnt.

Auch die Zuger Aktivschwinger nutzen das neue Trainingsgelände. Auf diesem soll nach dem Wunsch des Zuger Verbandspräsidenten möglichst reger Betrieb herrschen. Denn seit dem 26. April dürfen alle wieder ins Sägemehl steigen, wenn auch – mit Ausnahme der Spitzenschwinger – nur mit Maske und draussen. «Es sollen alle trainieren, die können», sagt Reto Arnold, «wenn jemand nicht will, dann respektieren wir das natürlich.»

Der Verbandspräsident ist überzeugt, dass die Schwinger nach vier Wochen Training wieder wettkampfreif wären. Den Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, ist für die Klubs derzeit allerdings eine grosse Herausforderung. Denn die drei Gruppen – bis 20-jährige, ab 20-jährige, Spitzenschwinger – dürfen laut der Bundesvorgaben nicht zur gleichen Zeit trainieren. Auch deshalb ist der neue Platz in Baar ein Segen für die Zuger Schwinger.

Kantonalfest ist noch nicht abgeschrieben

Was Anlässe für die Aktiven anbelangt, gibt sich Reto Arnold zurückhaltend zuversichtlich:

Reto Arnold. Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 13. Januar 2016)

«Solange wir kein Okay für die Durchführung haben, unternehmen wir in organisatorischer Hinsicht nichts. Aber wir haben noch nichts endgültig gestrichen und hoffen, dass wir drei Rangfeste durchführen können.»

Auch das Kantonalfest, das am 2. Mai in Baar hätte stattfinden sollen, sei noch nicht vom Tisch. «Das würden wir aber nur durchführen, wenn wir den normalen Teilnehmerschlüssel mit 200 Schwingern anwenden könnten.» Auf Zuschauer und einen grossen Gabentempel würde man hingegen notgedrungen verzichten.

Unfreiwillig verzichten muss auch Pirmin Reichmuth vom SK Cham-Ennetsee. Der Drittplatzierte vom Eidgenössischen in Zug 2019 erlitt Anfang April seinen vierten Kreuzbandriss, den ersten im linken Knie, und kann deshalb 2021 überhaupt nicht schwingen. Kürzlich stand nach Angaben von Reto Arnold die Operation auf dem Programm. Diese habe Reichmuth gut überstanden und bereits mit dem Aufbautraining begonnen. Arnold sagt:

«Stand heute rechnen wir im Verband damit, dass Piri nächstes Jahr wieder im Sägemehl stehen wird.»